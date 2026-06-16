Univers dévoile sa plateforme nouvelle génération dédiée à l'IA physique lors du salon VivaTech 2026

Un seul univers. Une seule infrastructure d'intelligence. Une seule plateforme pour le monde physique.

PARIS, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon VivaTech 2026, Univers a dévoilé la nouvelle génération de sa suite de plateforme de pointe : une plateforme d'IA physique qui permet aux entreprises de transformer leurs activités dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et de l'industrie en une source d'avantage concurrentiel durable.

Alors que l'Europe s'efforce de renforcer la compétitivité industrielle, la résilience énergétique et son leadership technologique, les organisations sont confrontées à un défi de plus en plus important : la mise en œuvre fiable de l'IA dans l'ensemble des systèmes physiques qui sous-tendent les modèles économiques. Alors que l'IA générative transforme le travail de l'information, le prochain défi consiste à permettre aux actifs, aux installations, aux systèmes énergétiques et aux opérations industrielles de percevoir, de décider et d'agir en temps réel.

S'appuyant sur des années d'expérience dans la gestion d'infrastructures physiques complexes, la plateforme Univers pour l'IA physique associe l'intelligence artificielle, l'énergie et l'intelligence opérationnelle au sein d'une structure d'intelligence unifiée. La plateforme tire continuellement des enseignements des résultats opérationnels, créant ainsi ce qu'Univers appelle la « Compounding Intelligence » : un avantage en matière d'intelligence qui ne cesse de croître et qui permet aux organisations de déployer en toute confiance une IA générative, agentique et autonome dans des environnements critiques.

Aujourd'hui, Univers relie plus de 400 millions d'appareils et gère plus de 1 000 GW d'actifs énergétiques à l'échelle mondiale, en coordonnant des processus opérationnels complexes dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment, des transports, de la logistique et de l'industrie.

« Le prochain avantage concurrentiel de l'Europe reposera non seulement sur l'IA, mais aussi sur la capacité à appliquer l'IA au monde physique en temps réel », a déclaré Valerio Dilda, vice-président senior, Europe, Univers. « Les organisations qui prendront les devants pour développer une intelligence exponentielle à tous les niveaux de leurs activités se forgeront un avantage durable en matière de productivité, de résilience et d'innovation. Notre plateforme d'IA physique offre les bases nécessaires pour y parvenir. »

Avec quatre centres d'excellence spécialisés dans le solaire, l'éolien, la mobilité ainsi que l'énergie et les ressources, répartis rien qu'en Europe, Univers aide les entreprises à tirer davantage de valeur de leurs infrastructures existantes tout en accélérant la transition de l'intelligence numérique vers des opérations autonomes.

À propos de Univers

Univers exploite l'une des plus grandes plateformes mondiales d'intelligence en temps réel dédiée aux infrastructures physiques, gérant plus de 1 000 GW d'actifs énergétiques et reliant plus de 400 millions d'appareils à travers le monde. Grâce à sa plateforme d'IA physique, Univers aide les entreprises à coordonner des systèmes complexes dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et des opérations, grâce à une intelligence qui apprend en permanence et ne cesse de s'améliorer au fil du temps.