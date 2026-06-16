Univers onthult op VivaTech 2026 volgende generatie platform voor fysieke AI

Eén Univers. Eén Intelligence Fabric. Eén platform voor de fysieke wereld.

PARIJS, 16 juni 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens VivaTech 2026 heeft Univers de nieuwe generatie van de toonaangevende platformsuite onthuld: een platform voor fysieke AI waarmee organisaties energie-, infrastructuur- en industriële activiteiten kunnen omvormen tot een duurzame bron van concurrentievoordeel.

Terwijl Europa streeft naar versterking van haar industriële concurrentievermogen, energiezekerheid en technologisch leiderschap, staan organisaties voor een steeds grotere uitdaging: AI op een betrouwbare manier toepassen binnen de fysieke systemen die onze economieën aandrijven. Terwijl generatieve AI het informatiebeheer ingrijpend verandert, is de volgende stap het in staat stellen om activa, faciliteiten, energiesystemen en operationele processen in realtime waar te nemen, beslissingen te nemen en te handelen.

Het Univers-platform voor fysieke AI is gebouwd op jarenlange ervaring in het beheer van complexe fysieke infrastructuur en brengt AI, energie- en operationele intelligentie samen via één geïntegreerde Intelligence Fabric. Het platform leert voortdurend van operationele resultaten en creëert zo wat Univers 'cumulatieve intelligentie' noemt: een steeds groter wordend intelligentievoordeel waarmee organisaties generatieve, agentische en autonome AI met vertrouwen kunnen inzetten in bedrijfskritische omgevingen.

Univers verbindt meer dan 400 miljoen devices en beheert wereldwijd meer dan 1.000 GW aan energieactiva. Daarbij stuurt het complexe operationele processen aan in de energie-, gebouwen-, transport-, logistieke en industriële sector.

"Het toekomstige concurrentievoordeel van Europa zal niet alleen worden opgebouwd rond AI, maar ook rond het vermogen om AI toe te passen in de fysieke wereld", aldus Valerio Dilda, Senior Vice President Europa bij Univers. "De organisaties die als eerste een systeem van cumulatieve intelligentie binnen hun activiteiten weten op te bouwen, zullen een duurzaam voordeel creëren op het gebied van productiviteit, veerkracht en innovatie. Ons platform voor fysieke AI biedt de basis om dat mogelijk te maken."

Met 4 Centres of Excellence in Europa rond Zon, Wind, Mobiliteit en Energie & Grondstoffen, helpt Univers organisaties meer waarde uit hun bestaande infrastructuur te halen en tegelijkertijd de overgang van digitale intelligentie naar autonome activiteiten te versnellen.

Over Univers

Univers, met hoofdkantoor in Singapore, beheert één van de grootste realtime intelligentieplatformen ter wereld voor fysieke infrastructuur. Het bedrijf beheert wereldwijd meer dan 1.000 GW aan energieactiva en verbindt meer dan 400 miljoen devices. Het platform combineert AI, operationele technologie en domeinexpertise om organisaties te helpen complexe fysieke systemen te beheren en te optimaliseren in de energie-, gebouw-, transport- en industriesector.