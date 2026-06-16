Univers stellt auf der VivaTech 2026 eine Plattform der nächsten Generation für physische KI vor

Ein Universum. Eine einheitliche Intelligence-Plattform. Eine Plattform für die physische Welt.

PARIS, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Univers hat auf der VivaTech 2026 die nächste Generation seiner führenden Plattform-Suite vorgestehtt: Die „Platform for Physical AI" ermöglicht es Unternehmen Energie-, Infrastruktur- und industrielle Betriebsabläufe zu kombinieren und in strategische Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Europa steht vor der Herausforderung industrielle Wettbewerbsfähigkeit, Energieversorgungssicherheit und technologische Souveränität gleichzeitig zu stärken. Während generative KI die Wissensarbeit in Unternehmen bereits grundlegend verändert, bleibt der Einsatz in physischen Systemen von Anlagen, Gebäuden, über Energienetze oder Produktionsstraßen eine bislang weitestgehend ungelöste Aufgabe.

Die Plattform für physical KI von Univers bündelt KI, Energiemanagement und Prozessoptimierung über ein einheitliches Netzwerk. Sie basiert auf jahrelanger Erfahrung in der Verwaltung komplexer physischer Infrastrukturen und lernt kontinuierlich aus den eigenen Betriebsdaten. Univers bezeichnet dies als „Compounding Intelligence" – einen sich ständig vergrößernden Wissensvorsprung, der es Unternehmen ermöglicht, generative, agierende und autonome KI in geschäftskritischen Umgebungen mit Zuversicht einzusetzen.

Univers vernetzt heute bereits über 400 Millionen Geräte, optimiert betriebliche Abläufe und verwaltet weltweit Energieanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 1.000 GW in den Sektoren Energie, Gebäude, Verkehr, Logistik und Industrie.

„Europas nächster Wettbewerbsvorteil wird nicht nur auf KI beruhen, sondern auch auf der Fähigkeit, KI in der realen Welt anzuwenden", sagt Valerio Dilda, leitender Vizepräsident für Europa bei Univers. „Unternehmen, die jetzt bereits damit beginnen, in allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit komplexe Datenanalysen aufzubauen, werden sich einen dauerhaften Vorsprung in Sachen Produktivität, Widerstandsfähigkeit und Innovation sichern. Unsere Plattform für physikalische KI bildet die Grundlage dafür."

Mit vier Kompetenzzentren in den Bereichen Solar, Wind, Mobilität sowie Energie und Ressourcen allein in Europa unterstützt Univers Unternehmen dabei, den Wert ihrer bestehenden Infrastruktur besser zu nutzen und gleichzeitig den Übergang von digitaler Steuerung zu intelligentem, autonomem Betrieb zu beschleunigen.

Informationen zu Univers

Univers betreibt eine der weltweit größten Echtzeit-Informationsplattformen für physische Infrastruktur, verwaltet Energieanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 1.000 GW und verbindet weltweit über 400 Millionen Geräte. Mit seiner „Platform for Physical AI" unterstützt Univers Unternehmen dabei, komplexe Energie-, Infrastruktur- und Betriebssysteme mithilfe einer intelligenten Technologie zu koordinieren, die im Laufe der Zeit kontinuierlich dazulernt und sich verbessert.