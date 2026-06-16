Univers presenta su plataforma de próxima generación para IA física en VivaTech 2026

Un Univers. Una plataforma inteligente. Una plataforma para el mundo físico

PARÍS, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Univers ha presentado en VivaTech 2026 la próxima generación de su plataforma líder en la industria: una plataforma para IA física que permite a las empresas transformar la energía, la infraestructura y las operaciones industriales en una fuente de ventaja competitiva duradera.

Al mismo tiempo que Europa busca fortalecer la competitividad industrial, la resiliencia energética y el liderazgo tecnológico, las organizaciones se enfrentan a un desafío creciente: aplicar la IA de forma fiable en los sistemas físicos que impulsan las economías. Si bien la IA generativa está transformando el trabajo con información, la próxima frontera consiste en capacitar a los activos, las instalaciones, los sistemas energéticos y las operaciones para que detecten, decidan y actúen en tiempo real.

Basada en años de experiencia en la gestión de infraestructuras físicas complejas, la plataforma Univers para IA física integra IA, energía e inteligencia operativa mediante una estructura de inteligencia unificada. La plataforma aprende continuamente de los resultados operativos, creando lo que Univers denomina Inteligencia Compuesta: una ventaja de inteligencia creciente que permite a las organizaciones implementar IA generativa, con agentes y autónoma en entornos de misión crítica con total confianza.

En la actualidad, Univers conecta más de 400 millones de dispositivos y gestiona más de 1.000 GW de activos energéticos a nivel mundial, orquestando flujos de trabajo operativos complejos en los sectores de energía, edificación, transporte, logística e industria.

"La próxima ventaja competitiva de Europa se construirá no solo sobre la IA, sino sobre la capacidad de aplicarla al mundo físico", afirmó Valerio Dilda, vicepresidente sénior para Europa de Univers. "Las organizaciones que sean pioneras en desarrollar inteligencia acumulativa en todas sus operaciones crearán una ventaja duradera en productividad, resiliencia e innovación. Nuestra plataforma para IA física proporciona la base para hacerlo posible".

Contando con cuatro Centros de Excelencia especializados en energía solar, eólica, movilidad y energía y recursos en toda Europa, Univers ayuda a las empresas a obtener mayor valor de su infraestructura existente, acelerando la transición de la inteligencia digital a las operaciones autónomas.

Acerca de Univers

Univers opera una de las plataformas de inteligencia en tiempo real para infraestructura física más grandes del mundo, gestionando más de 1.000 GW de activos energéticos y conectando más de 400 millones de dispositivos a nivel global. A través de su Plataforma para IA Física, Univers ayuda a las organizaciones a orquestar sistemas complejos de energía, infraestructura y operaciones con una inteligencia que aprende y mejora continuamente.