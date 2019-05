Universal Fibers abre nova fábrica na Europa

"Para dar suporte a nossos apreciados clientes na Europa, estamos inaugurando, com muita satisfação, nossa mais nova fábrica aqui na Polônia", disse o presidente-executivo da Universal Fiber Systems, Marc Ammen. "A abertura da fábrica faz parte de nossa estratégia de crescimento global, que começou em 2009 com a expansão para a Ásia e, mais tarde, para o Reino Unido. Desde então, a resposta dos clientes tem sido extraordinária e estamos ganhando em parceria com nossos produtos, qualidade e serviços líderes do setor".

A fábrica é inteiramente integrada, da extrusão a fios acabados em múltiplas químicas, incluindo náilon tipo 6 e 66, e serve fabricantes de carpetes europeus nos segmentos comercial, residencial e automotivo. "Essa nova fábrica marca outro investimento alinhado com nosso compromisso de fornecer o mais alto nível de qualidade e serviço a nossos clientes", disse o presidente da Universal Fibers, Phil Harmon. "Como empresa global, nossas principais tecnologias dos EUA e da Ásia agora são implementadas localmente no mercado europeu. Não poderíamos estar mais satisfeitos com esse investimento e com a plataforma que ela fornece à Universal Fibers para se expandir na região".

"A Universal Fibers é uma das duas unidades de negócios da Universal Fiber Systems", disse Marc Ammen. "Conforme nosso portfólio corporativo continua a se expandir, essa fábrica promove oportunidades de sinergia, em vigor atualmente nos EUA, Europa e China, para nossa segunda unidade de negócios, a Premiere Fibers".

Sobre a Universal Fibers, Inc.: A Universal Fibers, Inc. é uma das duas unidades de negócios da Universal Fiber Systems, LLC , com a Premiere Fibers, Inc. sendo a segunda unidade de negócios. Com sede em Bristol, Virgínia, EUA, e unidades de fabricação na Europa, Tailândia e China, a Universal Fibers, Inc. é líder mundial de mercado em produção de fibras de alta qualidade baseadas em filamento sintético tingido em solução para os setores de assoalho, transporte e fibras industriais.

