Universal Fibers inaugura nueva planta en Europa

La planta está plenamente integrada, desde la extrusión hasta los hilos acabados en múltiples composiciones químicas, entre ellas el nailon tipo 6 y el nailon tipo 66, y presta servicios a los fabricantes de alfombras europeos en los segmentos comercial, residencial y automotor. "Esta nueva planta representa otra inversión en nuestro compromiso de suministrar el más elevado nivel de calidad y servicio a nuestros clientes", expresó Phil Harmon, presidente de Universal Fibers. "Como empresa global, nuestras tecnologías líderes procedentes de Estados Unidos y Asia ahora han sido implantadas localmente en el mercado europeo. No podríamos estar más satisfechos con esta inversión y la plataforma que le otorga a Universal Fibers para expandirse en la región".

"Universal Fibers es una de las dos unidades empresariales de Universal Fiber Systems", afirmó Marc Ammen. "Conforme nuestra cartera corporativa continúa ampliándose, esta planta potencia las oportunidades de sinergia actuales en Estados Unidos, Europa y China para nuestra segunda unidad empresarial, Premiere Fibers".

Acerca de Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. es una de las dos unidades empresariales de Universal Fiber Systems, LLC , mientras que Premiere Fibers, Inc. es la segunda unidad empresarial. Con sede en Bristol, Virginia, Estados Unidos, y plantas de fabricación en Europa, Tailandia y China, Universal Fibers, Inc. es un líder global en la producción de fibras filamentosas sintéticas teñidas en solución de alta calidad para los sectores de instalación de pisos, transporte y fibras industriales.

Universal Fibers® | ISO 9001, 14001 | Bristol, Virginia USA | Taicang, China

Para más información, comunicarse con +1.276.669.1161, info@unversalfibers.com www.universalfibers.com

Contacto con los medios:

Denise Rushing

Tel.: +1.423.752.4687, ext. 317

Correo electrónico: drushing@ndp-agency.com

