UNIVERSAL MUSIC GROUP ACTIVA LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PARA VOTANTES ESTADOUNIDENSES "USA TU VOZ 2024"

LA INICIATIVA DE UMG SE ASOCIA CON LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE RECURSOS PARA VOTANTES HEADCOUNT, NAACP, CONSEJO NACIONAL DE MUJERES NEGRAS, WHEN WE ALL VOTE, LA FUNDACIÓN VOTO LATINO Y OTRAS PARA MOVILIZAR A LOS VOTANTES

SANTA MONICA, Calif., 10 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Universal Music Group (UMG), el líder mundial en la industria de la música, anunció hoy el lanzamiento de su Campaña USA TU VOZ 2024. La iniciativa de votación de este año, lanzada en 2020, utilizará herramientas educativas y otros recursos para movilizar a los empleados elegibles y a otros votantes en las comunidades estadounidenses de UMG para que voten en las elecciones generales estadounidenses de 2024.

"USA TU VOZ 2024" (PRNewsfoto/Universal Music Group) LLEGAR A LAS URNAS 2024 (PRNewsfoto/Universal Music Group) USA TU VOZ y vota al respect (PRNewsfoto/Universal Music Group)

La campaña de este año cuenta con el apoyo de la Fundación All Together Now de UMG, el Grupo de Trabajo para un Cambio Significativo (TFMC) de la empresa y °1824, la División de servicios creativos de UMG. USA TU VOTO 2024 ayudará a registrar y transportar a los votantes a las urnas. La campaña también proporcionará información, recursos y herramientas digitales para fomentar la participación activa en el proceso político.

Susan Mazo, Vicepresidenta ejecutiva y Directora de impacto de UMG, dijo: "Estamos orgullosos de ayudar una vez más a las comunidades de todo el país a "usar sus voces" en las urnas. USA TU VOZ es una iniciativa orientada a resultados e impulsada por una misión, comprometida a educar a los empleados y a los aficionados a la música de todo el ecosistema UMG sobre el proceso de votación. Desde que iniciamos el programa en 2020, ha ayudado a decenas de miles de votantes a llegar a las urnas y votar con confianza. Este año lo volveremos a hacer gracias al trabajo de nuestros colegas, nuestros apasionados artistas, compositores y sellos discográficos, y nuestras increíbles organizaciones asociadas de recursos para votantes."

Lucille Wenegieme, Directora ejecutiva de HeadCount, dijo: "A medida que nos acercamos a esta elección crucial, nuestra asociación con Universal Music Group a través de la campaña "Usa tu voz" es más que registrar votantes simplemente. Juntos, nos aseguramos de que no solo cada voz se escuche, sino que sea imposible ignorarla. En HeadCount, nos asociamos con organizaciones que aprecian el valor de un enfoque múltiple sobre el compromiso cívico para garantizar que lleguemos a la mayor cantidad posible de votantes; no hay diferencias. Estamos muy agradecidos por el apoyo estratégico de UMG durante este ciclo electoral. Juntos, estamos inspirando a una nueva generación a participar activamente en la configuración de su futuro."

USA TU VOZ persigue su misión de alentar a los empleados y a las comunidades a votar, brindándoles información sobre los temas que más les importan y ayudándolos a conectarse con los recursos necesarios para usar su poder en las urnas. Este año electoral, USA TU VOZ, ayudará a impulsar el trabajo de las organizaciones asociadas, incluidas la ACLU, BallotReady, HeadCount, la NAACP, la Coalición Nacional de Participación Cívica Negra, el Consejo Nacional para Mujeres Negras (NCNW), la Fundación Voto Latino, When We All Vote y Xceleader.

La campaña USA TU VOZ 2024 incluye:

USA TU VOZ y vota al respecto : En asociación con HeadCount, esta serie de contenido digital de formato corto analiza los problemas que los votantes pueden encontrar en sus papeletas locales y destaca por qué es importante la participación de los votantes. La serie lleva a los aficionados y seguidores de la música al centro de Usa tu voz y vota al respecto que proporciona información, recursos y herramientas digitales para simplificar el proceso de votación.

: En asociación con HeadCount, esta serie de contenido digital de formato corto analiza los problemas que los votantes pueden encontrar en sus papeletas locales y destaca por qué es importante la participación de los votantes. La serie lleva a los aficionados y seguidores de la música al centro de Usa tu voz y vota al respecto que proporciona información, recursos y herramientas digitales para simplificar el proceso de votación. Bolsa de tela USA TU VOZ y vota al respecto: Como extensión de la iniciativa " USA TU VOZ y vota al respecto", UMG ha creado una bolsa de tela de marca compartida que se venderá exclusivamente en Social Goods a partir de hoy. Los beneficios de las bolsas de tela son para HeadCount.

Como extensión de la iniciativa " TU VOZ y vota al respecto", UMG ha creado una bolsa de tela de marca compartida que se venderá exclusivamente en Social Goods a partir de hoy. Los beneficios de las bolsas de tela son para HeadCount. Vote HBCU: Como parte de su asociación continua con HeadCount, UMG apoya la gira de la organización Vote HBCU "Say It Louder" (Alza tu voz), que visitará 10 campus de HBCU este verano con el objetivo de registrar a más de 10,000 estudiantes para votar en las próximas elecciones. El programa fue creado en colaboración con Xceleader, y también colaborará con UMG para dar a conocer las paradas de la gira y amplificar los mensajes en torno al Día Nacional de Registro de Votantes (17 de septiembre).

Como parte de su asociación continua con HeadCount, UMG apoya la gira de la organización Vote HBCU "Say It Louder" (Alza tu voz), que visitará 10 campus de HBCU este verano con el objetivo de registrar a más de 10,000 estudiantes para votar en las próximas elecciones. El programa fue creado en colaboración con Xceleader, y también colaborará con UMG para dar a conocer las paradas de la gira y amplificar los mensajes en torno al Día Nacional de Registro de Votantes (17 de septiembre). By the Numbers: "En números" es una serie de contenido digital de °1824, el equipo de soluciones creativas de UMG, que tiene como objetivo impulsar la visibilidad del profundo impacto que los jóvenes pueden tener en las urnas y empoderarlos para verificar su estado de registro y votar en las elecciones generales de este año.

"En números" es una serie de contenido digital de °1824, el equipo de soluciones creativas de UMG, que tiene como objetivo impulsar la visibilidad del profundo impacto que los jóvenes pueden tener en las urnas y empoderarlos para verificar su estado de registro y votar en las elecciones generales de este año. BallotReady x USA TU VOZ: A través de una serie de recursos sociales de marca compartida, BallotReady x USA TU VOZ tiene como objetivo asegurarse de que los votantes sepan qué hay en su papeleta. Guiará a los usuarios al Centro de BallotReady para elaborar su plan de votación y votar con confianza.

Además, a principios de este año, la artista de UMG e Island Records, Sabrina Carpenter, organizó un sorteo Good To Vote Gov Ball con HeadCount. A través de la campaña, más de 35,000 votantes elegibles realizaron acciones de participación cívica y se registraron más de 5.000 nuevos votantes.

Este año, HeadCount también se ha asociado con artistas de los sellos de UMG, incluidos AJR, Ariana Grande, Barenaked Ladies, Billie Eilish, Clairo, Chappell Roan, Chelsea Cutler, Em Beihold, Glass Animals, Gracie Abrams, Hootie & the Blowfish, Maggie Rogers, Mt. Joy, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Rapsody y Remi Wolf, entre otros.

USA TU VOZ PARA LLEGAR A LAS URNAS

El TFMC ha presentado su iniciativa LLEGAR A LAS URNAS 2024 que brinda recursos y apoyo a los votantes de todo el país a través de:

Proporcionar más de 15.000 códigos de viaje compartido a los votantes a través de las organizaciones asociadas NAACP, NCNW y When We All Vote para llevar a los votantes hacia y desde las urnas.

Apoyar el registro de votantes con la Fundación Voto Latino con el objetivo de registrar a más de 7.200 votantes elegibles durante la celebración del Día Nacional de Registro de Votantes.

con el objetivo de registrar a más de 7.200 votantes elegibles durante la celebración del Día Nacional de Registro de Votantes. Apoyo adicional a organizaciones que ayudan a movilizar y educar a las comunidades, incluidas la ACLU, la Coalición Nacional de Participación Cívica Negra/Mesa Redonda de Mujeres Negras y Black Voters Matter.

"La NAACP se enorgullece de trabajar con UMG para garantizar que la democracia funcione para todos. Las voces de los negros importan y sabemos que cuando nuestras comunidades acuden a las urnas, somos escuchados," dijo Dominik Whitehead, Vicepresidente de Campañas y Movilización de la NAACP. "Es por eso que alianzas como estas son tan importantes para brindar los recursos y las herramientas necesarias para garantizar que cada voto sea contado y cada voz sea escuchada. ¡Hagamos que estas elecciones sean memorables!"

La Vicepresidenta de Defensa y Políticas de NCNW, Portia White, dijo: "Estamos encantados de asociarnos con UMG en una iniciativa conjunta para aumentar nuestro alcance y esfuerzo para garantizar que las personas puedan acudir a las urnas para votar. La votación es muy importante para preservar la democracia. El poder de un solo voto es la manera en que colectivamente usamos nuestras voces para lograr el cambio. Para NCNW, estamos alentando a las mujeres y jóvenes negros (17 a 24 años) en esta temporada electoral a acudir a las urnas."

"Nuestro voto es nuestra voz y nuestro poder. When We All Vote se enorgullece de asociarse con Universal Music Group para eliminar las barreras para votar, como no tener transporte hasta el lugar de votación local," dijo Beth Lynk, Directora Ejecutiva de When We All Vote. "Los viajes que estamos proporcionando garantizarán que miles de votantes puedan acudir a las urnas listos para presentarse y hacer oír su voz en estas elecciones."

"La Fundación Voto Latino se complace en asociarse una vez más con el Grupo de Trabajo para un Cambio Significativo y la Campaña Usa tu voz de Universal Music Group", dijo Diana Castañeda, vicepresidenta de comunicaciones de la Fundación Voto Latino. "Más de 36 millones de latinos son elegibles para votar en noviembre y estamos redoblando nuestros esfuerzos para informarles sobre los temas relevantes para nuestra comunidad y registrarlos para votar. A través de esfuerzos colaborativos e innovadores de acercamiento y participación de los votantes con el liderazgo, los empleados y el talento de Universal Music Group, esta asociación tendrá un impacto significativo a la hora de afrontar el momento."

LLEGAR A LAS URNAS se lanzó en 2020 para honrar a aquellos que a lo largo de la historia lucharon para ganar y defender el derecho al voto. El programa proporcionó 2.000 viajes a las urnas durante las elecciones generales de EE. UU. y las elecciones especiales de Georgia a través de asociaciones con la Liga Urbana Nacional, la Fundación Voto Latino y Election Protection. El TFMC y UMG también apoyaron a Chefs for the Polls y World Central Kitchen, proporcionando 500.000 comidas gratuitas a los votantes y a las familias que esperaban en las filas el día de las elecciones en más de 730 lugares de votación en todo el país.

En 2022, el TFMC lanzó la segunda iteración de LLEGAR A LAS URNAS para las elecciones de mitad de período de ese año, registrando a 7.833 votantes elegibles en el Día Nacional de Registro con la Fundación Voto Latino y brindando 13.081 viajes desde y hacia las urnas durante el período de votación anticipada con la YMCA. Este año, LLEGAR A LAS URNAS tiene como objetivo proporcionar 15.000 viajes de ida y vuelta a las urnas y registrar a 5.000 votantes elegibles.

En 2022, UMG anunció que las oficinas de EE. UU. estarán cerradas los días de las elecciones en el futuro para facilitar la participación electoral de los empleados y el voluntariado el día de las elecciones.

Desde 2020, UMG se ha asociado con organizaciones líderes para ayudar a apoyar a los votantes a través de colaboraciones con la ACLU, BallotReady, The Brennan Center for Justice, Black Voters Matter, HeadCount, Higher Heights Leadership Fund, League of United Latin American Citizens, Spread the Vote, Lawyers Committee for Civil Rights Under the Law + Election Protection, The Leadership Conference Education Fund, NAACP, National Coalition of Black Civic Participation, NCNW, National Urban League, VoteRiders, Voters Rights Alliance, Fundación Voto Latino, When We All Vote, YMCA y Xceleader.

Haga clic AQUÍ para acceder a imágenes y materiales.

ACERCA DE UNIVERSAL MUSIC GROUP

En Universal Music Group, existimos para dar forma a la cultura a través del poder del arte. UMG es el líder mundial en entretenimiento basado en la música, con una amplia gama de negocios dedicados a música grabada, edición musical, comercialización y contenido audiovisual. Con el catálogo más amplio de grabaciones y canciones de todos los géneros musicales, UMG identifica y desarrolla artistas y produce y distribuye la música más aclamada por la crítica y comercialmente exitosa del mundo. Comprometidos con el arte, la innovación y el emprendimiento, UMG fomenta el desarrollo de servicios, plataformas y modelos de negocio con el fin de ampliar las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y crear nuevas experiencias para los aficionados. Para obtener más información sobre Universal Music Group N.V., visite www.universalmusic.com.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSAL MUSIC ALL TOGETHER NOW

La Fundación Universal Music All Together Now trabaja en la intersección de la música y el propósito aprovechando el poder colectivo de nuestra comunidad de empleados, artistas, compositores y aficionados para apoyar a las organizaciones dedicadas a brindar un cambio sistémico amplio y significativo. La Fundación se enfoca en áreas de programas centrales: educación, bienestar y salud mental, sostenibilidad ambiental, justicia social y racial y equidad.

ACERCA DEL GRUPO DE TRABAJO PARA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO

El Grupo de Trabajo para un Cambio Significativo (TFMC) fue creado como una fuerza impulsora para la inclusión y la justicia social. TFMC trabaja para amplificar y expandir los programas actuales de UMG, idear nuevas iniciativas y apoyar a las comunidades marginadas en la lucha continua por la igualdad, la justicia y la inclusión.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501900/UMG_UseYourVoice.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501901/UMG_Pull_Up_To_The_Polls.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501902/UMG_Use_Your_Voice_Tote.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2501707/4903602/UMG_Use_Your_Voice_Logo.jpg

FUENTE Universal Music Group