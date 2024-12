Université de Breda : Les fêtes de fin d'année ne sont pas synonymes de « honte de la livraison ».

BREDA, Pays-Bas, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La livraison à domicile de millions d'achats en ligne pendant les fêtes de fin d'année est une pratique souvent plus durable qu'on ne le pense généralement. Selon Hans Quak, professeur de Villes intelligentes et logistique à l'Université des sciences appliquées de Breda (BUas), une meilleure communication pourrait également remédier à l'insatisfaction des consommateurs concernant les retards de livraison.

À partir du Cyber Monday, les fêtes de fin d'année créent un pic de demandes, mettant à rude épreuve la logistique des détaillants en ligne. « Il est toujours possible de s'améliorer, mais il ne faut pas avoir honte des livraisons », explique M. Quak. « Les systèmes de livraison actuels sont souvent plus efficaces et plus durables que les visites individuelles en magasin. »

Les périodes de forte activité, comme le Black Friday, le Cyber Monday et les semaines qui entourent Noël, poussent les systèmes de livraison à leurs limites. La « livraison du dernier kilomètre » reste un défi en raison de l'inefficacité des tournées, du nombre limité de points de livraison, du manque de personnel et de l'augmentation des coûts de l'énergie. Ces problèmes engendrent des retards et une augmentation des coûts, ce qui suscite la frustration des clients. L'étude de la BUas montre que les consommateurs sont plus susceptibles d'accepter les retards lorsqu'ils reçoivent des explications claires. « Le principal problème n'est pas le retard en lui-même, mais les informations inexactes qui nuisent inutilement à la réputation du secteur de la livraison », explique M. Quak.

Pendant cette période de forte activité, la livraison à domicile offre des avantages inattendus en termes de durabilité. « Les services de livraison utilisent souvent des véhicules à zéro émission, qui produisent moins de CO₂ que les trajets individuels en voiture vers les magasins », explique M. Quak. En outre, l'utilisation de points de retrait permet d'alléger les pressions logistiques et de réduire l'impact sur l'environnement. Les études montrent que les consommateurs sont plus enclins à faire des choix durables lorsqu'ils sont bien informés sur les avantages. Une meilleure compréhension de l'impact positif des points de retrait et des options de livraison durable peut influencer le comportement des consommateurs. En outre, les clients sont plus disposés à accepter des frais de livraison s'ils savent que ceux-ci contribuent à une logistique plus écologique.

À l'approche des fêtes de fin d'année, Quak donne des conseils aux consommateurs et aux fournisseurs. « Même pour les livraisons dites "gratuites", il y a toujours un coût quelque part. Pour un impact vraiment positif, envisagez de vous rendre à pied ou à vélo dans un magasin local », recommande-t-il. « Si vous choisissez les achats en ligne, l'utilisation de points de retrait permet de réduire la pression sur le réseau de livraison. »

Il encourage les entreprises à pratiquer une communication efficace, à gérer les attentes et à informer les clients sur les incidences environnementales afin de les inciter à faire des choix réfléchis. Pour l'avenir, M. Quak envisage un système dans lequel les destinataires pourront facilement choisir leurs heures et lieux de livraison préférés, avec des tarifs personnalisés pour la livraison rapide à domicile par rapport aux options de ramassage.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2569874/Breda_University.jpg