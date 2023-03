Université de Narxoz : les barrières végétales peuvent réduire la pollution atmosphérique de 40 %

Des scientifiques internationaux ont discuté de la technologie innovante de « phytocapture » au Kazakhstan

ALMATY, Kazakhsta, 4 mars 2023 /PRNewswire/ -- La conférence internationale « Nature Based Solutions to Mine Industry Waste: From Research to Practice » a eu lieu à Almaty à l'initiative de l' Institut de recherche sur le développement durable du Kazakhstan , qui fait partie de l'université de Narxoz, la meilleure université privée du Kazakhstan selon le Times 2022 Higher Education Impact Rankings. En 2007, avec le soutien de l'homme d'affaires et philanthrope kazakh Bulat Utemuratov, l'Université de Narxoz a entamé un processus de transformation et a attiré des experts internationaux, a amélioré ses programmes universitaires et ses capacités de recherche et a réformé sa gouvernance d'entreprise.

Brendan Duprey, directeur de l'Institut de recherche sur le développement durable du Kazakhstan, a présenté les dernières recherches du centre, la « phytocapture », une méthode de barrière verte qui fonctionne en plantant des arbres et des arbustes à des endroits spécifiques pour capturer la poussière toxique des installations industrielles et du transport. Le type de végétation et la distance par rapport au polluant sont déterminés en mesurant la qualité de l'air et en utilisant une modélisation informatique avancée afin d'empêcher une quantité maximale de particules de pénétrer dans l'air. Les scientifiques étudient actuellement le potentiel d'une utilisation plus large de la technologie de « phytocapture » dans le monde entier.

En 2022, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (ECE) a reconnu le projet de Brendan Duprey comme l'une des meilleures expériences mondiales. La technologie de « phytocapture » a déjà été testée à la mine d'or d'Aksu au Kazakhstan dans le cadre d'un contrat commercial. Les résultats ont montré que la technologie réduira d'environ 40 % la pollution atmosphérique causée par l'un des résidus miniers.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 99 % de la population mondiale respire un air dont le niveau de pollution dépasse les normes acceptables. Les particules fines contenues dans l'air comme la poussière, les produits de combustion des combustibles fossiles, etc., pénètrent dans les poumons humains, affectant les systèmes cardiovasculaire et respiratoire. L'OMS estime que 7 millions de personnes meurent chaque année de la pollution atmosphérique.

L'Institut de recherche sur le développement durable du Kazakhstan a été créé en 2019. Il a participé à la conception du nouveau campus de l'Université de Narxoz, qui abrite 30 000 arbres nouvellement plantés et qui utilise des matériaux durables et un éclairage économe en énergie. Le développement durable fait partie du programme d'études et de la vie universitaire de l'Université de Narxoz.

Les résultats des recherches de l'Institut de recherche sur le développement durable du Kazakhstan à l'Université de Narxoz, y compris la technologie de « phytocapture », devraient être appliqués aux entreprises nationales et internationales à l'avenir.

SOURCE Narxoz University