Université des sciences appliquées de St. Pölten : Réunion de mise en réseau de l'espace d'enseignement supérieur

L'Université des sciences appliquées de St. Pölten accueille la 33e conférence annuelle de l'EURASHE

Chaque année, l'Association européenne des établissements d'enseignement supérieur (EURASHE) réunit des représentants du secteur de l'enseignement supérieur afin de discuter et de tracer une voie commune dans des domaines importants pour le présent et l'avenir de l'éducation. La réunion de cette année s'est tenue à l'Université des sciences appliquées de St. Pölten L'événement était axé sur les collaborations transnationales entre les établissements d'enseignement supérieur et sur la coopération avec le monde des affaires et la société. Plus de 200 experts venus de toute l'Europe, d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient y ont participé.

ST. PÖLTEN, Autriche, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- EURASHE, l'Association européenne des établissements d'enseignement supérieur, regroupe environ 600 universités, universités de sciences appliquées, collèges universitaires et autres institutions similaires qui mènent principalement des activités d'enseignement supérieur professionnel et de recherche appliquée.

Une voix importante dans l'espace européen de l'enseignement supérieur

« Pour trouver des solutions aux divers défis de notre époque, il est nécessaire d'intégrer les connaissances et les expériences de différents domaines et de développer notre créativité. Dans la plupart des cas, les établissements d'enseignement supérieur ne peuvent avoir qu'un impact limité s'ils ne mettent pas leurs forces en commun. C'est pourquoi les partenariats internationaux et les alliances universitaires sont décisifs pour un développement tourné vers l'avenir », a souligné Hannes Raffaseder, PDG de l'Université des sciences appliquées de St. Pölten et actuel président de l'EURASHE. L'Université des sciences appliquées de St. Pölten est également coordinatrice de l'Alliance universitaire européenne E³UDRES².

« En ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur, il est important que nous ayons une diversité de voix en Europe et EURASHE est une voix très importante pour les universités de sciences appliquées. Elles apportent une perspective différente. En général, elles sont très ancrées dans le contexte local ou régional. Elles sont proches du marché du travail et sont très innovantes. Nous avons donc besoin de l'EURASHE pour apporter leur point de vue et proposer de nouvelles idées sur la manière dont nous pouvons améliorer la coopération transnationale au niveau européen », a déclaré Sophia Eriksson Watershoot, directrice de la jeunesse, de l'éducation et d'Erasmus+ à la Commission européenne.

« Je suis heureux que notre conférence se tienne ici à St. Pölten. La conférence est différente chaque année, et c'est ce qui rend les conférences EURASHE si intéressantes. Ici, sur ce nouveau campus, les gens ont une idée de l'évolution rapide de ce secteur. Cette année, la conférence a rassemblé une grande diversité de participants, dont des invités venus du monde entier, notamment d'Amérique du Nord, d'Asie et du Moyen-Orient », a déclaré John Edwards, secrétaire général de l'EURASHE.

33e conférence annuelle de l'EURASHE

https://www.eurashe.eu/events/annual-conference-2024

https://www.eurashe.eu

