UNIVERSUM: LACUNA CRESCENTE ENTRE O QUE JOVENS TALENTOS DESEJAM E O QUE OS EMPREGADORES PODEM OFERECER

Novas pesquisas mostram que os universitários priorizam a remuneração e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, enquanto o desejo por "trabalho desafiador" despenca. Isso significa muitos desafios nas negociações de contratação?

ESTOCOLMO, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- As classificações do 2022 World's Most Attractive Employers (WMAE - Empregadores mais atraentes do mundo) destacam um desalinhamento crescente entre as expectativas de trabalho dos alunos e o que os empregadores podem oferecer em uma economia em queda. "Salário competitivo" e "altos ganhos futuros" são agora duas das três principais prioridades para estudantes universitários de negócios, engenharia e TI — e estão entre as prioridades de crescimento mais rápido.

"Nos últimos 18 meses, os empregadores ofereceram contratos generosos e condições de trabalho para atrair jovens talentos porque a demanda superou a oferta em muitas regiões", disse Mats Röjdmark, CEO da Universum. "Agora que a contratação está diminuindo, esperamos acordos de emprego mais realistas em 2023."

A Universum, líder global em employer branding (marca empregadora), entrevistou mais de 185.067 estudantes de cursos relacionados a negócios, engenharia e TI das nove maiores economias, entre setembro de 2021 e maio de 2022. A pesquisa perguntou aos estudantes quais as características dos empregadores que influenciam mais quando consideram futuros empregos e quais marcas empregadoras eles mais admiram. Outros resultados:

O Google cai para o segundo lugar entre os alunos de negócios. Foi ultrapassado pela Apple, que subiu duas posições neste ano e chegou ao primeiro lugar. (O Google ainda se classifica em primeiro lugar para estudantes de engenharia e TI.)

A qualidade de vida ainda é uma prioridade crescente. De uma lista de 40 atributos, o "equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal" subiu seis posições, se classificando como o 8º mais importante em 2022, e as "condições de trabalho flexíveis" subiu sete posições chegando ao 10º lugar.

Evidência de "desistência silenciosa"? Solicitados a classificarem suas principais prioridades em um futuro empregador, os jovens foram significativamente menos propensos a escolherem "trabalho desafiador" em 2022 — a prioridade com maior queda no ano de 2022.

O diretor global de contas da Universum, Richard Mosley, afirmou que o estudo de 2022 oferece dados críticos para os orçamentos de 2023 dos empregadores. Segundo ele, "as empresas ainda precisam de jovens talentos em tecnologia, negócios e engenharia, mas o orçamento apertado provavelmente forçará decisões difíceis. Agora, mais do que nunca, as empresas devem adotar uma abordagem orientada por dados para a marca do empregador, mensagens e estratégia de canais."

Baixe uma cópia completa do relatório World's Most Attractive Employers: https://bit.ly/3VQJWlv

Sobre a Universum A

Universum é uma agência de marca de empregador orientada por dados e informações. Fundada em Estocolmo, hoje atuamos em mais de 60 países, com centrais importantes em Paris, Berlim, Londres, Nova York, Singapura e Xangai.

Contato para a imprensa:

Jonas Barck, diretor de Marketing

[email protected]

+4670693388

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1929119/Universum_Logo.jpg

FONTE Universum

SOURCE Universum