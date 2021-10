Univerzita Tsinghua SIGS vyvinula satelitní inverzní techniky sledování emisí uhlíku určené ke zkoumání hnacích sil globálních trendů emisí z lesních požárů

ŠEN-ČEN, Čína, 19. října 2021 /PRNewswire/ -- Tým Čeng Poa z Ústavu životního prostředí a ekologie univerzity Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS) vyvinul nový systém inverze atmosféry určený k odvození globálních emisí uhlíku z požárů ze satelitních záchytů oxidu uhelnatého a zkoumal prostorové a časové trendy a hnací síly globálních emisí CO 2 z požárů v letech 2000-2019. Ze studie vyplývá, že nárůst emisí z lesních požárů je příčinou, proč se nedaří celkově snižovat emise z požárů, u kterých dochází k vypálení plochy porostů. Tato studie může sloužit jako vodítko pro budoucí vývoj globálního rámce pro monitorování a inverzi emisí uhlíku založeném na družicovém dálkovém průzkumu. Výzkumný článek Dr. Čenga „Increasing forest fire emissions despite the decline in global burned area"[Rostoucí emise z lesních požárů navzdory poklesu celosvětově vypálené plochy] byl zveřejněn v časopise Science Advances 24. září (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh2646 ).