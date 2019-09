Univision Dobla los Programas no Musicales en Español en la Ciudad de Los Ángeles con Nueva Programación en KTNQ 1020-AM

La nueva programación de KTNQ 1020-AM es la siguiente:

5am – 10am Pacífico: Tu Voz en Los Ángeles, con Gustavo Vargas , Juan Rodríguez y Gabriela Teissier

– Pacífico: en Los Ángeles, con , Juan Rodríguez y 11am – 12pm Pacífico: Tu Dinero con la experta en finanzas personales Julie Stav

– Pacífico: Tu Dinero con la experta en finanzas personales 12pm – 1pm Pacífico: A Toda Ley con el abogado José Jordán

– Pacífico: A Toda Ley con el abogado José Jordán 1pm – 2pm Pacífico: El Show de Luz Maria Briseño con la nutricionista diplomada Luz María Briseño

– Pacífico: El Show de Luz Maria Briseño con la nutricionista diplomada Luz María Briseño 2pm – 3pm Pacífico: En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro

– Pacífico: En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro 3pm – 4pm Pacífico: El Show de Fernando Espuelas con analista político Fernando Espuelas

– Pacífico: El Show de Fernando Espuelas con analista político Fernando Espuelas 4pm – 5pm Pacífico: En Boca de León con el periodista León Krauze

– Pacífico: En Boca de León con el periodista León Krauze 5pm – 6pm Pacífico: Ni con Ellas, Ni sin Ellas con la Dra. Myriam Balbela , sicóloga Sandy Caldera y Estefanía Iglesias

Los radioescuchas pueden obtener las últimas noticias sobre KTNQ 1020-AM siguiendo KTNQ 1020-AM en Twitter, Instagram y Facebook.

Visiten corporate.univision.com para más información sobre Univision y sigan @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram.

