Unstoppable WoW3, H.E.R. DAO LATAM y CryptoConexión anuncian la iniciativa educativa para introducir la Web3 a cinco millones de latinas

Como parte de la iniciativa educativa, Unstoppable distribuirá dominios NFT gratuitos por un valor de USD 25 millones entre las latinas

SAN FRANCISCO, 11 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Unstoppable Domain, miembro fundador de Unstoppable Women of Web3 y una plataforma líder de identidad Web3 con más de 2,5 millones de dominios NFT registrados, anunció hoy su objetivo de ofrecer materiales y recursos educativos accesibles para incorporar a más de cinco millones de latinas a la Web3 para 2030. La iniciativa se lanza en asociación con H.E.R. DAO LATAM, una organización autónoma descentralizada (DAO) de desarrolladores dirigida por mujeres que promueve la innovación y la diversidad en la Web3, y CryptoConexión, una plataforma creada para cerrar la brecha de conocimiento en el mundo de las criptomonedas, la cadena de bloques y la Web 3 para los latinos. Unstoppable Women of Web3 es un grupo de diversidad y educación que se enfoca en capacitar a la próxima generación de talento, con la misión de emparejar el campo de juego inicial en la era de la Web3.

Unstoppable WoW3 y CryptoConexión crearán y compartirán cursos en línea en curso sobre criptomonedas y Web3, que serán gratuitos y estarán disponibles en inglés, español y portugués. Las organizaciones también ofrecerán talleres y hackatones para mujeres desarrolladoras de la Web2 que impartirán capacitación práctica en el desarrollo de la Web3. Por último, Unstoppable Domains y Unstoppable WoW3 distribuirán más de USD 25 millones de dominios NFT gratuitos a cinco millones de latinas para ayudarlas a crear y controlar su identidad digital. Como parte de esta iniciativa, los socios se comunicarán con universidades e instituciones educativas de Latinoamérica para distribuir dominios NFT gratuitos a los estudiantes. Además, 23 organizaciones latinas se unirán a esta iniciativa educativa, entre las que se incluyen Web3 Familia, Surge Women, Bit2Me, Latinistas, NoMore, Crypto Mujeres, Mujeres en Crypto, Cripto Curiosas, WE Evolution, Web3 Equity, Cripto Es Cultura, Latino Startup Alliance, Vital Voices Miami, Blockeadas, Disrupt3rs, Dextera, Aureacode, Valera, Hola Metaverso, Educar+, FitBeaute, Planet Lambo y Tecnolochicas.

"La Web3 puede empoderar y mejorar a las personas, pero para materializar ese potencial, debemos asegurarnos de que todos puedan participar", afirmó Sandy Carter, vicepresidenta sénior y jefa de Canales de Unstoppable Domains. "La educación es el primer paso para construir una Web3 más inclusiva, y es por eso que estamos comprometidos a ampliar el acceso a los recursos educativos para las latinas. Nos entusiasma asociarnos con H.E.R. DAO LATAM y CryptoConexión para apoyar y preparar a la próxima generación de increíbles innovadoras latinas de la Web3".

"Las organizaciones que se unen para lanzar esta iniciativa han estado haciendo un trabajo increíble para garantizar que las latinas tengan acceso a la información y los recursos para tener éxito en la Web3", afirmó Monica Talan, fundadora de CryptoConexión. "Al unirnos, compartir nuestros aprendizajes clave y aprovechar los esfuerzos globales de Unstoppable Women of Web3, sabemos que tendremos un mayor impacto en el logro de nuestra misión compartida".

"Desde que comenzamos en enero de 2022, hemos trabajado ininterrumpidamente para asegurarnos de ofrecer igualdad de acceso para que las mujeres ingresen a la Web3. Sabemos que el interés, el compromiso y la pasión por el ecosistema están ahí, lo vemos cada vez que interactuamos con los miembros, desde Ciudad de México hasta São Paulo en Brasil", afirmó Laura Navarro Muñoz, governor de H.E.R. DAO LATAM. "Sin embargo, aunque hemos podido abrirles puertas a las mujeres latinoamericanas a oportunidades a través de becas, programas en línea y otras iniciativas, reconocemos que las necesidades locales difieren y que para poder escalar y llegar a más mujeres, necesitamos trabajar y empoderar a las organizaciones líderes locales que comparten nuestro propósito y misión. En H.E.R. DAO LATAM, sabemos que al trabajar al unísono, "Todas lo lograremos".

Según datos de BuiltIn, las latinas han estado históricamente subrepresentadas en la industria de la tecnología, y solo el 2% de los puestos de trabajo relacionados con la informática en los Estados Unidos están ocupados por mujeres hispanas. Lo mismo ocurre en Latinoamérica, donde las mujeres están significativamente subrepresentadas en los campos de las CTIM, según investigaciones del BID. Sin embargo, los datos muestran que los equipos diversos e inclusivos tienen un mejor desempeño y son más innovadores. Las empresas que obtienen un puntaje alto en diversidad de género en los equipos ejecutivos tienen un 25% más de probabilidades de tener una rentabilidad superior al promedio. Cuando las empresas cuentan con más del 30% de mujeres ejecutivas, tienen más probabilidades de superar a las empresas que solo tienen entre el 10 y el 30%. En general, los equipos que son diversos en cuanto al género son mejores en la toma de decisiones comerciales el 73% de las veces.

La iniciativa de educación reúne a organizaciones y socios que se dedican a eliminar las barreras de exclusividad y a construir un ecosistema verdaderamente diversificado e inclusivo en la Web3.

Lanzado en 2018, Unstoppable Domains es un proveedor de nombres de dominio NFT y una plataforma de identidad digital que trabaja para incorporar al mundo a la Web3. Unstoppable Domains ofrece dominios NFT acuñados en la cadena de bloques que proporcionan a las personas total propiedad y control de su identidad digital, sin cargos de renovación. Con Unstoppable Domains, las personas pueden reemplazar las largas direcciones alfanuméricas de sus billeteras de criptomonedas por un nombre legible para el ser humano y conectarse y realizar transacciones con más de 200 aplicaciones, billeteras, bolsas y mercados. En 2022, Forbes incluyó la empresa entre los Mejores Empleadores de Empresas Emergentes de los Estados Unidos. Fundado por Sandy Carter, Unstoppable Women of Web3 es un grupo de mujeres líderes que no solo creemos en un futuro igualitario, democratizado y descentralizado, sino que lo estamos construyendo activamente.

CryptoConexión es una plataforma creada para cerrar la brecha de conocimiento en el mundo de las criptomonedas, la cadena de bloques y la Web 3 para los latinos. La plataforma ofrece contenido para informar y educar a la comunidad, a la vez que conecta y amplía el trabajo de los innovadores latinos en este campo.

H.E.R. DAO LATAM está dirigida a las mujeres y personas no binarias de Latinoamérica.

Su misión es diversificar de manera sostenible el ecosistema de la cadena de bloques, y permitir que las mujeres desarrollen excelentes productos que generen valor para el ecosistema y, en última instancia, se conviertan en la incubadora de talento preferida para aumentar la equidad en este campo.

