Untappd organisera son premier festival virtuel de la bière en Europe

Prévu en novembre, l'événement invitera les participants à prendre part aux dégustations en leur envoyant des bières

WILMINGTON, Caroline du Nord, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Untappd , la première application sociale au monde consacrée à la bière et aux brasseries, a annoncé aujourd'hui la mise en vente des billets pour l'Untappd Virtual Festival: European Edition , la toute première édition virtuelle de son festival. L'événement virtuel s'étalera sur un week-end et proposera une variété de contenu diffusé en direct. Une carte interactive permettra également aux participants de se joindre au festival et de l'explorer à leur guise à partir de 19 h (HNEC), le samedi 14 novembre.

En partenariat avec le détaillant de bière en ligne, Beer Merchants, Untappd enverra directement aux participants, selon le forfait acheté, les bières mises en vedette lors des dégustations exclusives de l'événement. Les participants pourront choisir parmi plusieurs forfaits, dont une dégustation en direct le samedi, le dimanche ou samedi et dimanche. Chaque billet comprend l'envoi d'une sélection de bières au participant, l'accès à la séance de dégustation en direct et un week-end rempli d'activités virtuelles. Les billets seront en vente du 6 octobre à midi (HNEC) jusqu'au 2 novembre à 22 h (HNEC).

« Avant la crise du COVID-19, l'équipe d'Untappd était occupée à planifier son premier festival de la bière en Europe. À l'époque, nous n'avions jamais imaginé que l'événement se déroulerait de façon virtuelle, mais la pandémie nous a montré tout ce qu'il est possible de faire avec de la flexibilité et de la créativité, a déclaré Talia Spera, vice-présidente de l'équipe Festivals et événements en direct à Untappd. Nos utilisateurs européens ont toujours soutenu Untappd et exprimé leur amour de la bière avec enthousiasme. Nous sommes ravis d'offrir cette expérience unique qui permettra aux participants d'établir des liens d'une manière amusante, engageante et surtout sécuritaire. »

Cet événement se tiendra dans la foulée du premier festival virtuel de la bière d'Untappd. Organisé aux États-Unis, l'événement a connu un succès, vendant tous ses billets en seulement une semaine. En plus des cinq dégustations de bière programmées chaque jour, le festival comprendra des entrevues et des séances de questions-réponses ouvertes avec des brasseurs, de la musique live, des visites de brasseries et plus encore. Parmi les brasseries participantes figurent Other Half Brewing Co., Neon Raptor Brewing Co., Lervig, Garage Beer Co., SingleCut Beersmiths, Põhjala, Brasserie de la Senne, Jack's Abby Craft Lagers, Omnipollo et Koninklijke Grolsch.

« Chez Beer Merchants, nous sommes ravis de participer à ce festival créatif en partenariat avec Untappd. Il s'agit d'une excellente occasion d'utiliser ce que nous faisons le mieux, l'expédition et le traitement de commandes, pour aider les amateurs de bière à prendre part à un événement interactif comme celui-ci, a déclaré Ben Selby, directeur des opérations de Beer Merchants. Tout le monde rêve de se réunir autour d'une bière ces jours-ci et nous sommes fiers d'aider Untappd à recréer ce type d'interaction sociale. »

Les prix des billets varient de 35 à 69 £, frais d'expédition non inclus. Pour en savoir plus sur les zones desservies par le service de livraison, consultez : https://www.beermerchants.com/delivery.

Pour de plus amples informations sur l'European Virtual Beer Festival ou pour acheter des billets, visitez la page suivante : https://untappd.com/europevirtual.

Fondée en 2010, Untappd est la plus grande application sociale au monde consacrée à la bière, avec plus de 8 millions d'utilisateurs aux quatre coins du globe. Les utilisateurs peuvent signaler leur présence dans un bar, un restaurant, une brasserie ou dans un autre type d'établissement et évaluer les bières qui y sont servies. L'application permet également de consulter le profil de ses amis pour trinquer et commenter leurs choix de bière. Le logiciel de publication de menus de l'entreprise est utilisé par plus de 18 000 entreprises dans le monde entier.

