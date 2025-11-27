UOB begeben gedeckte Schuldverschreibungen im Wert von 850 Millionen Euro

SINGAPUR, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Die UOB hat gedeckte Schuldverschreibungen im Wert von 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 und einem Kupon von 2,718 % p. a. bepreist. Die Anleihen waren mit einem Orderbuch von mehr als 1,2 Milliarden Euro überzeichnet, wobei die Nachfrage der Anleger überwiegend von Vermögensverwaltern, Banken, Zentralbanken und offiziellen Institutionen kam.

Dies war die längste ausstehende EUR-gedeckte Anleihe aus Singapur und die erste 5-jährige gedeckte Anleihe seit Oktober 2021, wodurch sich die Preiskurve für Emittenten aus Singapur verlängerte. Es war auch die engste 5-jährige Nicht-EU-EUR-gedeckte Anleihe seit September 2022.

Die UOB senkte die Singapur-Kurve um 1 Basispunkt (bps) und legte den endgültigen Preis auf Mid-Swap (MS) plus 30 bps fest, was 1 bps unter dem fairen Wert liegt. Der Emittent konnte erfolgreich eine engere 3s5s-Kurve, d. h. den Renditeabstand zwischen dem 3-Jahres- und dem 5-Jahres-EUR-Mid-Swap, von 7 Basispunkten erzielen, verglichen mit einer üblichen Kurve von 10 Basispunkten für EUR-gedeckte Schuldverschreibungen.

Die UOB erzielte im Vergleich zu ihrer USD-Senior-Neuemissionskurve eine äußerst wettbewerbsfähige Preisgestaltung auf dem Markt für EUR-gedeckte Schuldverschreibungen und erweiterte damit die Grenzen der sich kontinuierlich verengenden Spreads für EUR-gedeckte Schuldverschreibungen.

Koh Chin Chin, Leiterin der Abteilung Group Treasury, Research and Customer Advocacy, UOB, , sagte: „Wir freuen uns, auf den Markt für gedeckte EUR-Anleihen zurückzukehren, und danken den Anlegern für ihre anhaltende Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, die Kurve für Singapur mit dem engsten 5-Jahres-Pricing für einen Nicht-EU-Emittenten in den letzten Jahren zu verlängern."

Wichtige Punkte zu diesem Angebot

Erste 5-jährige EUR-gedeckte Anleihe eines singapurischen Bankemittenten seit Oktober 2021

Engste 5-jährige Nicht-EU-EUR-gedeckte Anleihe seit September 2022

Verteilungsstatistik

Endgültiges Orderbuch >1,2 Mrd. EUR (einschließlich 200 Mio. EUR Joint-Lead-Manager) von 36 Konten

Robuste Nachfrage seitens der Anleger: Vermögensverwalter ~40 %, Banken ~29 %, Zentralbanken/offizielle Institutionen ~28 %, Versicherungs-/Pensionsfonds ~2 %, Finanzinstitute ~1 %

Geografisch diversifiziert: Schweiz ~28 %, Deutschland ~26 %, Vereinigtes Königreich ~19 %, nordische Region ~14 %, Benelux ~12 %, Sonstige ~1 %

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2676447/UOB_90years_Logo.jpg