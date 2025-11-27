UOB fixe le prix d'une obligation sécurisée de 850 millions d'euros libellée en euros

SINGAPOUR, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- UOB a fixé le prix de 850 millions d'euros d'obligations sécurisées à échéance 2030, avec un coupon annuel de 2,718 %. Les obligations ont été sursouscrites, l'ordre de souscription ayant dépassé 1,2 milliard d'euros, la demande des investisseurs émanant principalement de gestionnaires d'actifs, de banques, de banques centrales et d'institutions officielles.

Il s'agissait de l'obligation sécurisée en EUR au plus long terme de Singapour et de la première obligation sécurisé à cinq ans depuis octobre 2021, ce qui permet d'allonger la courbe de tarification pour les émetteurs de Singapour. Il s'agit également de l'obligation sécurisée en EUR à cinq ans la plus restrictive émise hors UE depuis septembre 2022.

UOB a réévalué la courbe de Singapour en la resserrant de 1 point de base (pb), fixé à mid-swap (MS) +30 pb, soit 1 point de base en dessous de sa valeur théorique. L'émetteur a réussi à matérialiser un resserrement de la courbe trois ans–cinq ans, ou l'écart de rendement entre le mid-swap en EUR à trois ans et à cinq ans, à 7 bps par rapport à une courbe habituelle de 10 bps pour l'obligation sécurisée en EUR.

UOB a obtenu des prix extrêmement compétitifs sur le marché des obligations sécurisées en EUR par rapport à sa courbe de nouvelles émissions senior en USD, repoussant les limites du resserrement continu des spreads des obligations couvertes en euros.

Mme Koh Chin Chin, responsable de la trésorerie du groupe, de la recherche et de la défense des intérêts des clients chez UOB,, a déclaré : « Nous sommes heureux de revenir sur le marché des obligations sécurisées en euros et nous remercions les investisseurs de leur soutien continu qui nous a permis d'allonger la courbe pour Singapour au prix le plus serré à cinq ans pour un émetteur non européen au cours des dernières années ».

Points saillants de cette offre

Première émission d'obligation sécurisée en euros à cinq ans d'une banque de Singapour depuis octobre 2021

Obligation sécurisée en EUR à cinq ans hors UE la plus stricte depuis septembre 2022

Statistiques de distribution

Carnet d'ordres final supérieur à 1,2 milliard d'euros (dont 200 millions d'euros de co-teneurs de livre), provenant de 36 investisseurs

Demande soutenue de la part des gestionnaires d'actifs ~40 %, des banques ~29 %, des banques centrales/institutions officielles ~28 %, des assurances/fonds de pension ~2 %, des institutions financières ~1 %.

Géographie diversifiée : Suisse ~28 %, ~Allemagne 26 %, Royaume-Uni ~19 %, région nordique ~14 %, Benelux ~12 %, autres ~1 %.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2676447/UOB_90years_Logo.jpg