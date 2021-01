Upadacitinibe Atinge Todos as Metas no Primeiro Estudo Fase 3 de Indução em Retocolite Ulcerativa

- Significativamente, mais pacientes adultos com retocolite ulcerativa grave, tratados com upadacitinibe, alcançaram remissão clínica (desfecho primário, pelo Índice Mayo Adaptado) na semana 8, do que o grupo que recebeu placebo.1

- Todos os desfechos listados como secundários, incluindo resultados clínicos, endoscópicos e histológicos, também foram alcançados.1

- Os resultados de segurança neste estudo foram consistentes com o perfil conhecido de upadacitinibe, sem que novos riscos de segurança tenham sido observados.1-5

- Upadacitinibe, um inibidor seletivo e reversível de JAK1 descoberto e desenvolvido pela AbbVie, está sendo estudado como uma terapia oral para retocolite ulcerativa moderada a grave e várias outras doenças imunomediadas.1,6-14

- Retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória, crônica, sistêmica, causada pela inflamação no intestino grosso.15-17

SÃO PAULO, 21 de Janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anunciou resultados positivos do estudo de indução de Fase 3, U-ACHIEVE, que demonstrou que upadacitinibe (45 mg, uma vez ao dia) alcançou desfecho de remissão clínica (pelo Índice Mayo Adaptado) na semana 8, assim como todos os desfechos secundários, em pacientes adultos com retocolite ulcerativa moderada a grave1. No estudo, 26% dos pacientes que receberam upadacitinibe atingiram remissão clínica, versus 5% dos pacientes que receberam placebo1. U-ACHIEVE é o primeiro de dois estudos de indução de fase 3 para avaliação da segurança e eficácia de upadacitinibe em adultos com retocolite ulcerativa moderada e grave1.

"Apesar de várias opções de tratamento disponíveis, com diferentes mecanismos de ação, muitos pacientes ainda não conseguem o controle da doença", disse o médico Michael Severino, Vice Chairman e Presidente da AbbVie. "Estamos encorajados por esses dados que mostram o potencial do upadacitinibe para melhorar os resultados clínicos, endoscópicos e histológicos em pacientes com retocolite ulcerativa".

Com uma diferença significativa, mais pacientes tratados com upadacitinibe apresentaram melhora endoscópica na semana 8, em comparação com pacientes que receberam placebo (36% versus 7%, p<0,001 )1. Além disso, 30% dos pacientes tratados com upadacitinibe obtiveram melhora histológica-endoscópica da mucosa na semana 8, contra 7% daqueles que receberam placebo1. Uma proporção maior de pacientes tratados com upadacitinibe obteve resposta clínica (pelo Índice Mayo Adaptado) na semana 8 em comparação com o placebo (73% versus 27%, p<0,001), e 60% dos pacientes tratados com upadacitinibe apresentaram resposta clínica (por Índice Mayo Adaptado) na semana 2, versus 27% no placebo1.

"A retocolite ulcerativa é uma doença difícil de controlar e muitos pacientes não obtêm alívio dos sintomas", disse o médico Silvio Danese, principal investigador do estudo e chefe do Centro de Doenças Inflamatórias Intestinais do Humanitas Research Hospital, em Milão, Itália. "Estou animado com esses resultados positivos que mostram o potencial do upadacitinibe para aliviar os sintomas e controlar a inflamação da mucosa em pacientes com retocolite ulcerativa moderada a grave."

Resultados de Eficácia do estudo U-ACHIEVE na Semana 8*,1

Upadacitinibe 45 mg, uma vez ao dia (n=319) Placebo (n=154) Remissão clíica (Índice Mayo adaptado)a,† 26% 5% Resposta clínica (Índice Mayo adaptado)b,† 73% 27% Melhora endoscópicac,† 36% 7% Melhora histológico-endoscópica da mucosad,† 30% 7%

* O desfecho primário foi a remissão clínica (Índice Mayo adaptado). A resposta clínica, melhora endoscópica e melhora histológica-endoscópica da mucosa foram classificadas como desfechos secundários. Todos os desfechos primários e secundários avaliados alcançaram valores de p de <0,001 versus placebo.

a Remissão clínica (Índice Mayo adaptado) é definida como subescore de frequência fecal (SFF) ≤1 e não maior do que no inicio do estudo, subescore de sangramento retal (SSR) de 0 e subescore endoscópico ≤1.

b A resposta clínica pelo Índice de Mayo Adaptado é definida como uma diminuição do escore do Índice de Mayo Adaptado ≥2 pontos em relação ao nível basal e ≥30% do baseline, mais uma diminuição na SSR ≥1 ou uma SSR absoluta ≤1.

c Melhora endoscópica é definida como subescore endoscópico ≤1.

d Melhora histológica-endoscópica da mucosa é definida como subescore endoscópico de 0 ou 1 e escore de Geboes ≤3,1.

† A evidência de friabilidade durante a endoscopia em indivíduos com atividade endoscópica "leve" conferirá um subescore endoscópico de 2. O perfil de segurança de upadacitinibe (45 mg) foi consistente com os achados de segurança em estudos anteriores em todas as indicações, sem novos riscos de segurança observados 1-5. Durante o período de estudo de 8 semanas, os eventos adversos (EAs) mais comuns observados no grupo tratado com upadacitinibe foi acne, aumento da creatina fosfoquinase no sangue e nasofaringite1. Os aumentos na creatina fosfoquinase no sangue não foram graves e não levaram à descontinuação do medicamento em estudo1. Os pacientes com aumento da creatina fosfoquinase no sangue foram geralmente assintomáticos e nenhum caso de rabdomiólise foi relatado1. Eventos adversos graves (EAGs) ocorreram em 2,5 por cento dos pacientes no grupo upadacitinibe e 5,8 por cento dos pacientes no grupo de placebo1. Infecções graves foram relatadas com pouca frequência. (1,6 por cento no grupo upadacitinibe e 1,3 por cento no grupo placebo)1. Nenhuma morte, perfuração gastrointestinal, malignidade, eventos cardiovasculares ou tromboembólicos maiores foram relatados1.

Os resultados completos do estudo U-ACHIEVE serão apresentados em encontros médicos futuros e submetidos a publicações científicas. O uso de upadacitinibe na retocolite ulcerativa não está aprovado por agências regulatórias, inclusive no Brasil.

Sobre a retocolite ulcerativa

A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória crônica, sistêmica, causada pela inflamação do intestino grosso, que desencadeia dor abdominal, diarreia com sangue, forte urgência para evacuar, perda de peso e fadiga 15-17. A gravidade dos sintomas e a incerteza em torno das recaídas (ou reagudizações) causam um impacto substancial e muitas vezes incapacidade entre aqueles que vivem com a doença18.

Sobre o Estudo U-ACHIEVE1,8

U-ACHIEVE é um estudo em andamento, multicêntrico de Fase 2b/3, randomizado, duplo-cego, com placebo controlado, para avaliar a eficácia e segurança do upadacitinibe como terapia de indução e manutenção em indivíduos com retocolite ulcerativa moderada a grave. O objetivo deste primeiro de dois estudos de indução de Fase 3 é avaliar a eficácia e segurança de upadacitinibe 45 mg uma vez ao dia em comparação com placebo. Mais informações podem ser encontradas em

www.clinicaltrials.gov (NCT02819635).

Sobre o programa upadacitinibe de Fase 3 em retocolite ulcerativa8,19,20

O programa global de retocolite ulcerativa de Fase 3 do upadacitinibe avalia mais de 1.300 pacientes com retocolite ulcerativa ativa moderada a grave em três estudos principais. Esses estudos incluem avaliações da eficácia, segurança e tolerabilidade do upadacitinibe. As principais medidas de eficácia incluem remissão clínica, resposta clínica (ambos pelo Índice Mayo adaptado), melhora e resposta endoscópica. Mais informações sobre esses estudos podem ser encontradas em www.clinicaltrials.gov (NCT02819635, NCT03653026, NCT03006068).

Sobre upadacitinibe

Descoberto e desenvolvido pelos cientistas da AbbVie, upadacitinibe é um inibidor seletivo e reversível da JAK1, estudado em várias doenças inflamatórias imunomediadas1,6-14. Foi desenvolvido para apresentar maior potência inibidora da JAK1 versus JAK2, JAK3 e TYK22.

De administração oral, está aprovado no Brasil para pacientes com artrite reumatoide ativa moderada a grave, que não responderam adequadamente, ou são intolerantes, a uma ou mais drogas antirreumáticas modificadoras do curso da doença19. Estão em desenvolvimento estudos de fase 3 em artrite reumatoide, espondiloartrite axial, doença de Crohn, dermatite atópica, retocolite ulcerativa e arterite de células gigantes 7-14.

Upadacitinibe não está aprovado para retocolite ulcerativa e seu perfil de eficácia e segurança ainda não está estabelecido pelas autoridades regulatórias para esta doença.

Sobre a AbbVie em Gastroenterologia

Com um robusto programa de estudos clínicos, a AbbVie está comprometida com pesquisas de ponta para impulsionar o desenvolvimentos em doenças inflamatórias intestinais (DII), como retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Ao inovar, aprender e se adaptar, a AbbVie aspira eliminar o fardo das DIIs e causar um impacto positivo de longo prazo na vida das pessoas com DII. Para obter mais informações sobre a AbbVie em gastroenterologia, visite

https://www.abbvie.com/our-science/therapeutic-focus-areas/immunology/immunology-focus-areas/gastroenterology.html .

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem questões sérias de saúde de hoje e estejam prontos para os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos para causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas-chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem imunologia, neonatologia, virologia, oncologia, oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, em 23 cidades brasileiras, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros.

