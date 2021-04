upGrad enregistre un revenu annuel de 165 M$ US

Le cofondateur et président d'upGrad, Ronnie Screwvala, est l'un des entrepreneurs les plus prospères d'Asie. Il fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde selon le TIME 100 et figure parmi les 25 personnes les plus puissantes d'Asie d'après le magazine Fortune. Il a fondé le groupe de média UTV qui était coté en Inde ainsi qu'au Alternative Investment Market de la Bourse de Londres, avant de le céder à Walt Disney pour une valeur d'entreprise de 1,4 milliard de dollars américains en 2013. Dans le cadre de la deuxième manche, M. Screwvala et les autres cofondateurs s'engagent à faire de upGrad un leader mondial de l'éducation en ligne.

Les revenus de upGrad ont doublé en 2020, l'entreprise ayant triplé le nombre de cours offerts, conclu des partenariats avec des universités d'envergure et des programmes de MBA mondiaux et mis en place une équipe d'élite internationale. Cette année-là, l'entreprise a compté plus de 1 million d'apprenants dans plus de 50 pays, 10 millions d'heures de cours données et 3 acquisitions clôturées.

La réussite de upGrad se manifeste par le renforcement de son équipe de direction. Notamment l'embauche de l'ancienne dirigeante de Grab, Saranjit Sangar, en tant que PDG pour la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'ancien responsable de Disney, Zubin Gandevia, en tant que PDG pour la région de l'Asie-Pacifique. L'entreprise a également mis en place un conseil d'administration composé de quatre leaders éminents pour gérer les activités de l'entreprise au Royaume-Uni et nommé d'autres leaders pour stimuler les affaires et les partenariats avec les universités aux États-Unis et en Indonésie.

« Nous sommes bien placés dans tous nos éléments de base pour être en mesure d'atteindre notre objectif de 2 milliards de dollars américains en revenus d'ici 2026. En 2021 et 2022, nous réaliserons toutes les liaisons avec l'initiative d'apprentissage tout au long de la vie, pour les personnes entrant à l'université et celles partant à la retraite, ainsi que toutes celles qui se trouvent entre les deux. La consolidation de notre expansion internationale et de nos acquisitions stratégiques stimulera la croissance des revenus non linéaires en 2021. Le Deep Learning est un facteur de différenciation pour upGrad, avec un taux d'achèvement des cours record de 85 %, et la réalisation des objectifs de carrière des apprenants. Il nous permettra de rester un leader du marché et un partenaire de choix pour nos apprenants et nos alliances universitaires dans le monde entier » a conclu M. Screwvala.

Cliquez ici pour consulter le site www.upgrad.com et en savoir plus sur ses programmes en ligne.

À propos de upGrad

upGrad est un leader international de l'enseignement supérieur en ligne, offrant plus de 100 cours en collaboration avec des universités mondiales de premier plan comme la Deakin Business School (Australie), la Duke Corporate Education (États-Unis), la Michigan State University (États-Unis), la Liverpool Business School (Royaume-Uni), l'IIT Madras (Inde), l'IIM Kozhikode (Inde) et bien d'autres. L'entreprise a une incidence sur la vie de plus de 1 million d'apprenants inscrits dans plus de 50 pays à travers le monde.

upGrad s'est classée no 1 sur la liste LinkedIn Top Startups India 2020, figurant pour la troisième fois consécutive sur cette liste, après 2018 et 2019. Elle fait également partie de la liste GSV Global EdTech 50.

Contact pour les médias :

Neha Prasad

[email protected]

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1480822/upGrad_Higher_Edtech.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1432304/upGrad.jpg

SOURCE upGrad