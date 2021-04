upGrad registra faturamento anual de US$ 165 milhões

O cofundador e presidente da upGrad, Ronnie Screwvala, é um dos empresários mais bem-sucedidos da Ásia, tendo sido classificado entre as 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time 100 e entre as 25 pessoas mais poderosas da Ásia pela revista Fortune. Ele fundou o conglomerado de mídia UTV que estava listado na Bolsa de Valores da Índia e na AIM/Londres, antes de aliená-la para a Walt Disney, em 2013, pelo valor de US$ 1,4 bilhão. Screwvala, ao lado de seus cofundadores em seu segundo empreendimento, está se empenhando em consolidar a upGrad como líder global em educação on-line.

Em 2020, a upGrad teve crescimento de 100% em receitas, triplicou suas ofertas de cursos, teve desempenho excepcional em MBAs globais, ampliou parcerias universitárias, montou uma equipe global de primeira classe, ultrapassou 1 milhão de alunos em mais de 50 países, ministrou 10 milhões de horas de aprendizado e concluiu 3 aquisições.

O sucesso da upGrad pode ser visto por meio do fortalecimento de sua equipe de liderança com a contratação da ex-líder da Grab, Saranjit Sangar, como CEO - EMEA, do ex-presidente da Disney, Zubin Gandevia, como CEO - APAC, seguido pelo desenvolvimento do conselho de quatro membros, composto por líderes destacados, para suas operações no Reino Unido e pela indicação de mais líderes para impulsionar negócios e parcerias universitárias nos Estados Unidos e na Indonésia.

"Para atingirmos nossa meta de receita de 2 bilhões de dólares até 2026, estamos bem posicionados em todos os nossos elementos. Em 2021 e 2022, vamos ligar todos os pontos do LifeLongLearning, de qualquer pessoa que entre na faculdade até a aposentadoria, e de tudo o que se encontre entre estes pontos. A consolidação de nossas aquisições estratégicas e expansão internacional impulsionará ainda mais o crescimento não linear da receita em 2021. O diferencial de deep learning da upGrad, o índice recorde de 85% de conclusão do curso, juntamente com o cumprimento das metas de carreira dos alunos, nos manterão líderes de mercado e um parceiro preferencial para nossos alunos e alianças acadêmicas em todo o mundo", concluiu Screwvala, cofundador e presidente da upGrad.

Sobre a upGrad

A upGrad é um líder internacional de ensino superior on-line que oferece mais de cem cursos em colaboração com universidades globais de primeira linha como a Deakin Business School (Austrália), Duke CE (EUA), Michigan State University (EUA), Liverpool Business School (Reino Unido), IIT Madras (Índia), IIM Kozhikode (Índia) e outros. A principal edtech impactou mais de 1 milhão de alunos registrados em mais de 50 países em todo o mundo.

A upGrad classificou-se em 1º lugar na lista LinkedIn Top Startups India 2020. Esta é a terceira vez consecutiva que a upGrad aparece na lista LinkedIn Top Startups após 2018 e 2019. Também está na lista GSV Global EdTech 50.

