Uphold annonce le lancement de cartes cryptographiques en Europe suite à l'acquisition d'Optimus Cards UK

SAN FRANCISCO, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Uphold, la principale plateforme de monnaie numérique, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Optimus Cards UK Limited, un important émetteur de cartes de débit et de crédit au Royaume-Uni et en Europe.

Institution de monnaie électronique (IME) réglementée par l'Autorité de bonne conduite financière, Optimus agit en tant que principal émetteur de carte de crédit (et permet notamment le traitement de transactions multidevises) et facilitateur de paiements. Aujourd'hui, l'entreprise sert des clients des secteurs de la technologie financière et des coopératives de crédit en offrant une plateforme sophistiquée qui prend en charge Apple Pay, Google Pay, Open Banking, ainsi que des cartes sans contact et virtuelles, des IBAN, des codes guichet et des comptes du Royaume-Uni, ainsi que des retraits d'argent sans carte.

« Nous sommes ravis d'avoir acquis un émetteur doté d'une plateforme techniquement sophistiquée et d'une licence IME complète », a déclaré JP Thieriot, PDG de Uphold. « Ces attributs nous permettront sous peu d'émettre des cartes de débit multi-actifs et cryptographiques au Royaume-Uni et en Europe. Après avoir passé le processus rigoureux relatif au « changement dans le contrôle » de l'Autorité de bonne conduite financière, nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous mettre au travail et de contribuer à l'expansion des activités d'agence de courtage sur le marché dispensé d'Optimus, qui soutient déjà plusieurs écosystèmes majeurs crypto et du secteur de la technologie financière. »

L'acquisition survient après une année spectaculaire pour Uphold, au cours de laquelle la société américaine a été choisie par plus de 2 millions de clients et augmenté son actif de réserve à plus de 1 milliard de dollars. La plateforme Uphold vise à démocratiser les investissements en ouvrant l'accès à des classes d'actifs traditionnellement difficiles à atteindre, notamment les cryptos, les métaux précieux, les actions américaines* et même les crédits carbone. Il n'y a pas de montants minimums et les utilisateurs peuvent passer de manière transparente des bitcoins aux actions Tesla - ou à tout autre actif - dans une seule transaction.

« À partir d'avril, nous prévoyons de commencer à déployer la première carte de débit multi-actifs au monde sur la plateforme Optimus en Europe », a déclaré JP Thieriot. « La carte a déjà fait ses preuves auprès de nos clients américains, offrant une combinaison unique d'utilité, de commodité et de récompenses cryptographiques. »

Le compte Uphold permet aux utilisateurs de basculer instantanément entre plus de 100 sources de financement et de dépenser n'importe lequel de leurs avoirs - de XRP à Tesla Stock - auprès de plus de 50 millions de commerçants dans le monde entier, et d'avoir accès à des liquidités à pratiquement tous les guichets automatiques. Un généreux programme de remise d'espèces a également séduit les utilisateurs américains qui, en réalisant des achats en bitcoins, par exemple, gagnaient 2 % de retour en BTC.

« La combinaison de la plateforme de cartes orientées technologie d'Optimus et du portefeuille multi-actifs unique de Uphold devrait créer un produit convaincant », a déclaré JP Thieriot. « Très bientôt, nos clients européens seront en mesure de recevoir une partie ou la totalité de leur salaire en bitcoins - ou tout autre actif de leur choix - et de le dépenser en utilisant les cartes Uphold émises par Optimus. »

À propos de Uphold

Plateforme d'argent numérique au service de près de 5 millions de clients dans plus de 150 pays, Uphold gère aujourd'hui plus d'un milliard de dollars en actifs clients. L'entreprise de la Silicon Valley ouvre actuellement environ 50 000 comptes par jour, dans un contexte où les consommateurs cherchent un établissement plus polyvalent et plus rentable pour leur vie financière. Tirant parti de la technologie de la chaîne de blocs, la plateforme offre aux consommateurs et aux entreprises un accès facile à 38 actifs numériques, 27 devises nationales, quatre métaux précieux et 50 actions américaines fractionnées. L'expérience commerciale unique de Uphold - via l'interface « Anything-to-Anything » - permet aux clients de négocier directement entre les classes d'actifs, en réalisant ainsi un gain de temps et d'argent. Uphold soutient l'inclusion financière en permettant aux clients d'ouvrir un compte pratiquement n'importe où en moins d'une minute et d'effectuer des opérations sans montant minimal d'investissement. Les clients peuvent envoyer de l'argent à pratiquement n'importe qui avec une adresse électronique gratuite. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://uphold.com/en-us/ .

SOURCE Uphold