Uphold va acquérir le courtier américain JNK Securities après approbation des autorités réglementaires

- L'une des premières sociétés de crypto-monnaies à posséder un courtier américain approuvé pour offrir des actions fractionnées sur une base omnibus aux investisseurs de détail

NEW YORK, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- Uphold , une plateforme d'argent numérique de premier plan servant plus de cinq millions de clients dans plus de 150 pays, a annoncé aujourd'hui l'approbation réglementaire de son acquisition de JNK Securities , une société de courtage américaine.

L'approbation de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) signifie qu'Uphold est l'une, sinon la première, des sociétés de crypto-monnaies à posséder un courtier agréé pour offrir des actions sur une base omnibus aux investisseurs de détail aux États-Unis.

Uphold prévoit de lancer des actions fractionnées aux États-Unis plus tard dans l'année et d'être le pionnier de la négociation transparente entre les cryptocurrences, les actions américaines, les métaux précieux, les crédits carbone, les produits de change et d'autres actifs, le tout via une interface unique.

« Les bitcoins aux actions Tesla en une seule expérience utilisateur transparente deviendront bientôt une réalité pour nos clients américains », a expliqué JP Thieriot, PDG d'Uphold. « Ce mouvement introduira une rapidité et une commodité sans précédent pour les investisseurs de détail qui cherchent à négocier entre les classes d'actifs traditionnelles et émergentes. »

« Nous sommes également fiers d'ouvrir la négociation d'actions à une plus large participation aux États-Unis, où près de la moitié des ménages américains ne sont toujours pas exposés au marché boursier[1]. Notre offre d'actions fractionnées rendra même les actions les plus chères accessibles et abordables pour les gens ordinaires. Un compte de courtage peut être ouvert en moins de trois minutes et il n'y a pas d'investissement minimum : vous pouvez acheter pour seulement un dollar d'Alphabet A (action Google), par exemple, alors qu'une action entière se négocie autour de 2 000 dollars. »

L'acquisition fournira également à Uphold un véhicule efficace pour commercialiser son fonds d'investissement en crypto-monnaies, Digital Asset Alpha, auprès des hedge funds, la clientèle traditionnelle de JNK Securities. Digital Asset Alpha prend des paris non directionnels sur les crypto-monnaies en saisissant les opportunités d'arbitrage et de rendement dans les produits dérivés et le DeFi.

Uphold prévoit d'élargir considérablement son offre d'actions dans le courant de l'année, passant de 50 actions américaines à 3 500 actions et options. En dehors des États-Unis, Uphold a été la seule plateforme au monde à permettre la négociation d'actions américaines fractionnées sur une base 24/7.

« À l'heure où l'Internet de l'argent commence à prendre forme, ce type de convergence aboutira à une sorte de démocratisation de l'investissement, en proposant un accès de première main, une commodité et une rentabilité à un marché financier qui reste largement structuré autour de hasards historiques et qui, à bien des égards, n'est plus adapté aux capacités technologiques modernes et aux intérêts des clients », a ajouté M. Thieriot.

InnReg , une société de conseil en conformité spécialisée dans le soutien aux entreprises fintech innovantes, a géré le processus d'approbation réglementaire d'Uphold. Francesco Matteini, PDG d'InnReg, a déclaré : « L'autorisation réglementaire pour l'acquisition d'un courtier-négociant par une entreprise d'actifs numériques telle qu'Uphold est un événement rare, et particulièrement significatif pour faire avancer les progrès vers des expériences de négociation unifiées dans toutes les classes d'actifs. »

À propos de Uphold

Plateforme d'argent numérique au service de près de 5 millions de clients dans plus de 150 pays, Uphold gère désormais plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs pour ses clients. L'entreprise de la Silicon Valley ouvre actuellement environ 10 000 comptes par jour, les consommateurs recherchant un endroit plus polyvalent et plus rentable pour leur vie financière. Tirant parti de la technologie blockchain, la plateforme offre aux consommateurs et aux entreprises un accès facile à 46 actifs numériques, 27 monnaies nationales, quatre métaux précieux et 50 actions américaines fractionnées. L'expérience de négociation unique d'Uphold - « Anything-to-Anything » - permet aux clients de négocier directement entre les classes d'actifs, ce qui leur fait gagner du temps et de l'argent. Uphold soutient l'inclusion financière en permettant aux clients d'ouvrir un compte pratiquement n'importe où en moins d'une minute et d'effectuer des opérations sans montant minimal d'investissement. Les clients peuvent envoyer de l'argent à pratiquement n'importe qui avec une adresse électronique gratuite. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://uphold.com/en-us/ .

À propos d'InnReg

InnReg fournit des services de conformité et de conseil aux innovateurs financiers afin de les aider à réussir sur des marchés hautement réglementés. Du conseil à l'externalisation complète des opérations de conformité, InnReg donne aux entreprises l'accès à une expertise en matière de conformité qui soutient les technologies révolutionnaires dans les produits disruptifs, les expériences clients et les flux de travail à travers une gamme de modèles d'affaires, des courtiers-négociants aux RIA aux prêteurs en ligne et aux plateformes d'actifs numériques. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.innreg.com .

