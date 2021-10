UPL annonce une collaboration à long terme avec Chr. Hansen pour développer et commercialiser des solutions microbiennes pour une agriculture durable

- UPL est le plus grand fabricant et distributeur de biosolutions au monde, et le cinquième plus grand agrobusiness mondial.

- Chr. Hansen est le propriétaire de l'une des plus grandes collections commerciales de bactéries au monde, avec plus de 28 000 souches

- Le marché des biosolutions devrait atteindre $10 milliards * USD d'ici 2025, les consommateurs exigeant des systèmes alimentaires plus durables

MUMBAI, Inde, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- UPL Ltd. ('UPL') (NSE: UPL) (BSE: 512070), un champion mondial de l'agriculture durable et d'OpenAg™, a annoncé une collaboration stratégique à long terme avec Chr. Hansen, une entreprise mondiale de biosciences, pour développer des biosolutions à base de microbes (notamment des biostimulants et des biopesticides) qui aideront les agriculteurs du monde entier à lutter contre les parasites et les maladies et à améliorer la qualité et le rendement des cultures.

Grâce à cette collaboration, UPL utilisera sa présence mondiale pour entreprendre des recherches et identifier des opportunités et des concepts de produits pour répondre aux problèmes des agriculteurs. À partir de ces informations, Chr. Hansen concevra des produits biologiques basés sur leurs capacités microbiennes et UPL enregistrera et commercialisera ces produits via son vaste réseau de distribution mondial.

UPL est le plus grand fabricant et distributeur de biosolutions au monde, et a lancé plus tôt cette année « NPP - Natural Plant Protection » - une nouvelle unité commerciale mondiale qui défend le portefeuille complet d'intrants et de technologies agricoles naturels et biologiques d'UPL.

Vicente Gongora, Président-directeur marketing d'UPL Ltd. a déclaré :

« Les biosolutions sont un pilier essentiel de notre objectif global et de notre travail pour réimaginer la durabilité - pour les systèmes alimentaires, pour les agriculteurs et pour notre environnement. Après le lancement de NPP plus tôt dans l'année, nous sommes fiers de nous associer à Chr. Hansen pour élargir encore notre portefeuille de produits et de technologies - et pour offrir des solutions nouvelles et durables à un plus grand nombre de communautés agricoles.

« La consolidation de nos réseaux de distribution et de nos installations de recherche et de développement avec Chr. Hansen et l'expérience et l'expertise microbiennes uniques de Chr. Hansen représentent une opportunité puissante de changer la donne pour les agriculteurs et pour l'agriculture durable au niveau mondial. Nous sommes impatients de partager plus de nouvelles sur les solutions biologiques que nous développons pour l'avenir, et nous sommes enthousiastes à l'idée de l'héritage que nous allons construire ensemble. »

Kim Christensen, Vice-présidente de Plant Health chez Chr. Hansen, a déclaré :

« UPL est un distributeur important de biosolutions dans le monde entier. En combinant cela avec les innovations significatives de Chr. Hansen en matière de recherche et de développement, ainsi qu'à nos capacités microbiennes uniques et à notre aptitude à reproduire nos propres bactéries, nous obtiendrons des produits meilleurs et ciblés qui pourront être commercialisés plus rapidement. Ce partenariat est une étape importante de notre stratégie 2025 visant à faire pousser naturellement un monde meilleur. En substance, la collaboration vise à établir un pipeline de produits qui a à cœur les meilleurs intérêts des agriculteurs. »

Le partenariat UPL-Chr. Hansen a déjà identifié plusieurs projets pertinents pour les agriculteurs au niveau mondial et vise à développer un pipeline de produits pour toutes les principales cultures qui permettront aux agriculteurs de lutter contre les maladies des cultures et d'augmenter leurs rendements. Les entreprises s'attendent à ce que les premiers enregistrements commencent à arriver d'ici la fin de 2022.

* Valeur du marché du biocontrôle et des biostimulants

SOURCE UPL Ltd.