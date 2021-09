UPPAbaby abre novos caminhos com a introdução do carrinho de bebê RIDGE para todos os terrenos

Quer correr, caminhar ou simplesmente curtir ao ar livre? O RIDGE é otimizado para alto desempenho com o objetivo de manter famílias ativas em movimento. As crianças apreciarão o conforto seguro de um assento profundo, acolchoado e com cobertura total, tirando o máximo proveito de todas as aventuras. Adequado para crianças de 6 a 25 kg, com capacidade total de peso de até 36 kg, o RIDGE oferece recursos inovadores que incluem:

Pneus que nunca esvaziam – Um passeio suave sem a necessidade ou uso de uma bomba de ar! Os pneus sem enchimento permitem que os pais passem em qualquer terreno com rodas grandes de 30 cm e 40 cm e pneus profundos.

– Um passeio suave sem a necessidade ou uso de uma bomba de ar! Os pneus sem enchimento permitem que os pais passem em qualquer terreno com rodas grandes de 30 cm e 40 cm e pneus profundos. Freio de mão responsivo – Um sistema de freio a disco de 16 mm de desempenho confiável para maior potência de parada para diminuir a velocidade ao correr, explorar terrenos acidentados ou caminhar em declive.

– Um sistema de freio a disco de 16 mm de desempenho confiável para maior potência de parada para diminuir a velocidade ao correr, explorar terrenos acidentados ou caminhar em declive. Projetado para oferecer desempenho – Mantém o conteúdo dos pequenos em todos os terrenos, independentemente do seu peso, com a Suspensão Responsiva Avançada com um sistema patenteado de dois estágios.

– Mantém o conteúdo dos pequenos em todos os terrenos, independentemente do seu peso, com a Suspensão Responsiva Avançada com um sistema patenteado de dois estágios. Você empurra. Eles relaxam. – O assento RIDGE foi projetado para oferecer conforto. Um assento profundo e acolchoado com suporte de lombar adicional mantém as crianças seguras em todos os passeios.

– O assento RIDGE foi projetado para oferecer conforto. Um assento profundo e acolchoado com suporte de lombar adicional mantém as crianças seguras em todos os passeios. Dobra com uma mão - O carrinho de bebê dobra-se fácil e rapidamente com um simples empurrão e giro de uma das mãos e pode se manter em pé depois de dobrado.

- O carrinho de bebê dobra-se fácil e rapidamente com um simples empurrão e giro de uma das mãos e pode se manter em pé depois de dobrado. Fabricado para oferecer sombra – O RIDGE tem um dossel extensível com fator de proteção solar 50+ que oferece sombra protetora e um ambiente perfeito para dormir. Uma janela de malha permite que os pais olhem seus filhos quando estiverem fora de casa e permite maior ventilação.

– O RIDGE tem um dossel extensível com fator de proteção solar 50+ que oferece sombra protetora e um ambiente perfeito para dormir. Uma janela de malha permite que os pais olhem seus filhos quando estiverem fora de casa e permite maior ventilação. Guidom de quatro posições – ajuste o guidom do carrinho de bebê à altura desejada com a dobra do cotovelo de quatro posições para maior conforto.

Além dos recursos que facilitam a vida dos pais, as famílias também podem desfrutar de uma variedade de acessórios ao correr ou passear com o RIDGE, incluindo adaptadores para passear com a cadeirinha infantil Bassinet ou MESA i-SIZE, console dos pais, patinete PiggyBack, Performance Sun e Bug Shield e muito mais.

O RIDGE é disponibilizado em três modelos, BRYCE (branco, estrutura de carbono), JAKE (carvão, estrutura de carbono) e REGGIE (azul ardósia, estrutura de carbono) e estarão disponíveis em revendedores locais neste outono. Para saber mais sobre o RIDGE, acesse www.uppababy.com/RIDGE e para encontrar um revendedor local perto de você, acesse www.uppababy.com/retail-locator. Siga a UPPAbaby nas redes sociais: Instagram (www.instagram.com/uppababy) e Facebook (www.facebook.com/uppababy).

Sobre a UPPAbaby

A missão da UPPAbaby é criar os carrinhos de bebês, as cadeirinhas de crianças para veículos e os equipamentos infantis mais inteligentes disponíveis: projetados intuitivamente, elegantes e com estilo, com os recursos e funções que todos os pais desejam - além de inovações que eles nunca imaginariam que poderiam existir. A UPPAbaby compromete-se a proporcionar uma experiência para o cliente tão excepcional quanto os produtos da empresa. Fundada em 2006, a UPPAbaby está sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos, e tem seus produtos disponíveis globalmente. Para mais informações, acesse www.uppababy.com.

