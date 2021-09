UPPAbaby beschreitet neue Wege mit der Einführung des RIDGE All-Terrain Kinderwagens

Möchten Sie joggen, spazieren gehen oder einfach die freie Natur genießen? Der RIDGE ist auf Leistung optimiert, damit aktive Familien in Bewegung bleiben. Die Kinder genießen den sicheren Komfort des tiefen, gepolsterten Sitzes und des vollflächigen Verdecks, so dass sie jedes Abenteuer in vollen Zügen genießen können. Der RIDGE ist für Kinder von 6 Monaten bis 25 kg geeignet und hat eine Gesamtgewichtskapazität von bis zu 36 kg und bietet innovative Funktionen: