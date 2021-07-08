Urban Skin Rx擴展至 Walgreens，在 Walmart 的曝光率翻倍

Urban Skin Rx欣然宣佈今年夏天將零售業務擴展至 Walgreens，在開發的第一階段進軍 1,900 家門店。

最初的 Walgreens 分類將包括品牌的七種皇牌產品，並在 2021 年 10 月的第二階段擴張增加三款暢銷產品。為利用 Walgreens 作為美容目的地來簡化顧客的購物需求，Urban Skin Rx® 計劃使用創新的營銷策略來激發消費者的興趣，例如使用策略互動技術來增加人流，同時監控來自不同市場的消費者購買行為。

為延續其為所有膚色提供方便、有效的護膚品使命，該品牌最近還在 Ulta Beauty 推出其重新設計包裝的 Pro Strength™ 系列及擴大零售分銷。Urban Skin Rx® 現時在 Ulta 的大眾產品和名氣產品區出售產品，正處於獨特的位置，可以為消費者提供更多不同價格的解決方案，特別是提供用於色素沉著過度和表面重修的高級配方。

關於 Urban Skin Rx®

Urban Skin Rx® 於 2010 年在北卡羅來納州夏洛特成立，致力開發臨床護膚產品，滿足消費者對富含黑色素膚色的需求。Urban Skin Rx® 產品混合了高強度成分，旨在解決有色人種女性最常見的護膚問題，包括改善色素沉著過度和膚色不均的外觀。Urban Skin Rx® 產品在 www.urbanskinrx.com 及美國 5,000 多個零售點發售。

如欲了解更多 Urban Skin Rx® 資訊，請瀏覽 www.urbanskinrx.com。

關 Urban Skin Rx® 支援的非牟利組織的更多資訊，請瀏覽 https://urbanskinrx.com/pages/non-profits-we-support。

傳媒查詢，請聯絡 mml PR 的 Rebecca Leiby，電郵：[email protected]。

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