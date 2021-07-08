Urban Skin Rx擴展至 Walgreens，在 Walmart 的曝光率翻倍
Urban Skin Rx® 擴展至 Walgreens，在 Walmart 的曝光率翻倍，並加入 Ulta Beauty 的名氣產品區
品牌大幅增長零售業務，為不同膚色提供最多的可用臨床解決方案。
Jul 08, 2021, 09:15 ET
新澤西州夏洛特2021年7月8日 /美通社/ - Urban Skin Rx® 欣然宣佈今年夏天將零售業務擴展至 Walgreens，在開發的第一階段進軍 1,900 家門店。該品牌還將目前的分銷業務增至 750 家 Walmart 門店，在 2021 年 8 月前，向 Walmart 的供應將增至 1,500 家門店。
行政總裁兼創始人 Rachel Roff 說：「無障礙的臨床護膚一直是 Urban Skin Rx® 使命的一部分。與 Walgreens 合作使我們能夠加強在不同城市的品牌影響力，以確保在大多數主要零售店都能找到多元文化的臨床護膚品。這對公司來說是一個巨大的舉措，但為顧客提供共融的選擇所帶來的影響才是真正的勝利。隨著在 Walmart 和 Walgreens 增長業務，Urban Skin Rx® 零售分銷比去年增長了 170% 以上，預計從 2020 年到 2021 年零售總額將上升 20.5%。」
最初的 Walgreens 分類將包括品牌的七種皇牌產品，並在 2021 年 10 月的第二階段擴張增加三款暢銷產品。為利用 Walgreens 作為美容目的地來簡化顧客的購物需求，Urban Skin Rx® 計劃使用創新的營銷策略來激發消費者的興趣，例如使用策略互動技術來增加人流，同時監控來自不同市場的消費者購買行為。
為延續其為所有膚色提供方便、有效的護膚品使命，該品牌最近還在 Ulta Beauty 推出其重新設計包裝的 Pro Strength™ 系列及擴大零售分銷。Urban Skin Rx® 現時在 Ulta 的大眾產品和名氣產品區出售產品，正處於獨特的位置，可以為消費者提供更多不同價格的解決方案，特別是提供用於色素沉著過度和表面重修的高級配方。
關於 Urban Skin Rx®
Urban Skin Rx® 於 2010 年在北卡羅來納州夏洛特成立，致力開發臨床護膚產品，滿足消費者對富含黑色素膚色的需求。Urban Skin Rx® 產品混合了高強度成分，旨在解決有色人種女性最常見的護膚問題，包括改善色素沉著過度和膚色不均的外觀。Urban Skin Rx® 產品在 www.urbanskinrx.com 及美國 5,000 多個零售點發售。
如欲了解更多 Urban Skin Rx® 資訊，請瀏覽 www.urbanskinrx.com。
關 Urban Skin Rx® 支援的非牟利組織的更多資訊，請瀏覽 https://urbanskinrx.com/pages/non-profits-we-support。
傳媒查詢，請聯絡 mml PR 的 Rebecca Leiby，電郵：[email protected]。
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SOURCE Urban Skin Rx
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