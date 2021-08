Urban Sun part en tournée mondiale

À une époque où nous devons apprendre à vivre avec le COVID-19, Urban Sun voyagera à l'international pour accélérer la mise en place de cette lumière spéciale à UVC lointains en tant que solution innovante pour réduire la propagation du coronavirus. Urban Sun sera présenté au festival d'Aarhus, le plus grand événement culturel d'Europe du Nord, au Danemark, du 27 août au 5 septembre. Le Museum of Design Atlanta, aux États-Unis, présentera Urban Sun lors de l'exposition « Survival Architecture and the Art of Resilience » à la fin du mois d'août. Le film Urban Sun sera présenté au pavillon néerlandais de la prestigieuse exposition universelle 2020 de Dubaï, représentant l'excellence en matière d'innovation et de conception. Le Studio Roosegaarde a également ouvert un nouveau studio éphémère à Dubaï pour renforcer ses relations avec de nouveaux projets artistiques et scientifiques. Le Lowlands Festival, l'un des plus grands festivals de musique des Pays-Bas, a également prévu de présenter Urban Sun.