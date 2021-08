Urban Sun va de gira mundial

En una época en la que tenemos que aprender a vivir con COVID-19, Urban Sun viajará a nivel internacional para acelerar las aplicaciones de esta luz especial de ultravioleta como solución innovadora para reducir la propagación del coronavirus. Urban Sun se presentará en el Festival de Aarhus, el mayor evento cultural del norte de Europa, en Dinamarca, del 27 de agosto al 5 de septiembre. El Museo de Diseño de Atlanta, en Estados Unidos, mostrará Urban Sun en la exposición "Survival Architecture and the Art of Resilience" a finales de agosto. Urban Sun movie se mostrará en el Pabellón de los Países Bajos de la prestigiosa Exposición Universal 2020 de Dubai, que representa la excelencia en innovación y diseño. Studio Roosegaarde también abrió un nuevo estudio pop-up en Dubai para reforzar sus relaciones en nuevos proyectos de arte y ciencia. El Lowlands Festival, uno de los mayores festivales de música de los Países Bajos, tiene previsto presentar también Urban Sun.