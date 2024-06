UroMems erhält eine Rekordfinanzierung der Serie C in Höhe von 44 Millionen Euro zur Finanzierung von klinischen Studien zum UroActive™-System, dem ersten intelligenten, automatisierten Implantat zur Behandlung von Belastungsinkontinenz

GRENOBLE, Frankreich und MINNEAPOLIS, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- UroMems, ein weltweit tätiges Unternehmen, das innovative, implantierbare Mechatroniktechnologie zur Behandlung von Belastungsinkontinenz (stress urinary incontinence, SUI) entwickelt, gab heute bekannt, dass es im Rahmen seiner Serie-C-Finanzierung 44 Millionen Euro erhalten hat, die bisher größte Finanzierungsrunde für das Unternehmen. Mit dem Kapital werden groß angelegte klinische Studien in den USA und Europa für das UroActive™-Implantat unterstützt, die den Weg für die Einreichung von Zulassungsanträgen in mehreren Ländern ebnen. UroActive ist der erste intelligente automatisierte künstliche Harnschließmuskel (AUS) zur Behandlung von SUI.

Die Finanzierungsrunde wurde von Crédit Mutuel Innovation geleitet und vom Europäischen Innovationsrat sowie den bestehenden Investoren Wellington Partners, Bpifrance, Supernova Invest, Hil-Invent, b-to-v Partners und Financière Arbevel begleitet.

„Wir freuen uns sehr, diese Rekordrunde für UroMems anzuführen", sagte Jérôme Feraud, Leiter der Abteilung Gesundheit bei Crédit Mutuel Innovation. „Basierend auf den sehr positiven Daten und Rückmeldungen von Patienten und Ärzten in den klinischen Pilotversuchen sind wir der festen Überzeugung, dass das intelligente UroActive-Implantat das Potenzial hat, als SUI-Behandlung der nächsten Generation zum Behandlungsstandard zu werden."

Unter der starken und beständigen Führung, Energie und Anleitung der Mitbegründer, Chief Executive Officer Hamid Lamraoui und Chief Medical Officer Professor Pierre Mozer, hat UroMems erfolgreich kritische Meilensteine in der Forschung und Entwicklung, bei klinischen Ergebnissen und beim Aufbau der Organisation überschritten. Die Finanzierung folgt auf die außergewöhnlich guten Ergebnisse der ersten multizentrischen klinischen Studie nach sechs Monaten und den erfolgreichen primären Endpunkt nach sechs Monaten bei der ersten Patientin, die das UroActive-System erhielt. Bei allen Studienpatienten funktionieren die Geräte seit über einem Jahr erwartungsgemäß, ohne dass eine Revision oder Explantation erforderlich ist. Darüber hinaus gab es äußerst positive Rückmeldungen zu den sekundären Ergebnissen, einschließlich der Leckageraten und der Lebensqualität der Patienten in den Fragebögen.

„Wir haben von Anfang an in UroMems investiert und unsere Zuversicht, dass das UroActive System das Leben der Patienten verbessern wird, wächst weiter, da das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein nach dem anderen erreicht", sagte Dr. Johannes Fischer, Partner bei Wellington Partners. „Wir freuen uns darauf, das Unternehmen weiterhin dabei zu unterstützen, diese vielversprechende Technologie für Frauen und Männer, die an SUI leiden, auf den Markt zu bringen."

„Im Namen unseres gesamten außergewöhnlichen Teams und der Patienten, deren Leben dank unserer Technologie wiederhergestellt werden konnte, sind wir unseren Investoren für ihre anhaltende Unterstützung dankbar, während wir uns dem kritischen Meilenstein des Starts unserer entscheidenden klinischen Studie nähern", sagte Lamraoui. „Das Vertrauen unserer neuen und bestehenden Investoren in Verbindung mit unseren überzeugenden Ergebnissen und dem enormen Interesse der Ärzte zeigt das große Potenzial unserer Technologie. Dies bringt uns einen Schritt näher an die Erfüllung des enormen ungedeckten Bedarfs von Männern, Frauen und Ärzten, die verzweifelt nach einer besseren SUI-Behandlungsoption suchen."

SUI, der unfreiwillige Harnverlust, betrifft schätzungsweise 40 Millionen Amerikaner und 90 Millionen Europäer. SUI beeinträchtigt die Lebensqualität erheblich, da er schwächend sein kann und häufig zu Depressionen, geringem Selbstwertgefühl und sozialer Stigmatisierung führt.

Über UroActive

UroActive ist ein aktiver, implantierbarer, elektronischer, künstlicher Harnröhrensphinkter, der entwickelt wird, um die Schließmuskelinsuffizienz bei Männern und Frauen mit SUI zu kompensieren. Er basiert auf einer einzigartigen bionischen Plattform mit eingebetteten intelligenten, digitalen und robotergestützten Systemen, die auf der Grundlage der von einem Patienten gesammelten Daten einen auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten zugeschnittenen Behandlungsalgorithmus erstellen. Die UroMems-Technologieplattform ist durch mehr als 150 Patente geschützt und wurde entwickelt, um die Grenzen der derzeitigen Lösungen zu überwinden, indem sie die Sicherheit und Leistung, die Patientenerfahrung und den Komfort des Chirurgen optimiert. UroActive hat keine Marktzulassung von der FDA erhalten und ist weder in den Vereinigten Staaten noch in der EU zum Verkauf erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uromems.com.

