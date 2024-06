UroMems lève un montant record de 44 millions d'euros dans le cadre d'un financement de série C pour financer des essais cliniques essentiels du système UroActive™, le premier implant intelligent automatisé pour traiter l'incontinence urinaire d'effort

GRENOBLE, France et MINNEAPOLIS, le 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- UroMems, une entreprise mondiale développant une technologie innovante mécatronique implantable pour traiter l'incontinence urinaire à l'effort (IUE), a annoncé aujourd'hui avoir levé 44 millions d'euros dans le cadre de son financement de série C, le plus grand tour de table à ce jour pour l'entreprise. Le capital financera les essais cliniques à grande échelle aux États-Unis et en Europe de l'implant UroActive™, ouvrant la voie à une soumission réglementaire dans plusieurs pays. UroActive™ est le premier sphincter urinaire artificiel (AUS ou artificial urinary sphincter) intelligent automatisé pour traiter l'IUE.

Le tour de financement a été mené par Crédit Mutuel Innovation et rejoint par le Conseil européen de l'innovation ainsi que les investisseurs existants Wellington Partners, Bpifrance, Supernova Invest, Hil-Invent, b-to-v Partners et Financière Arbevel.

« Nous sommes ravis de mener ce tour record pour UroMems », a déclaré Jérôme Feraud, Responsable de la division santé chez Crédit Mutuel Innovation. « Sur la base des données et des retours très positifs des patients et des médecins lors des essais cliniques pilotes, nous croyons fermement que l'implant intelligent UroActive™ a le potentiel de devenir la norme de soins en tant que traitement de nouvelle génération de l'IUE. »

Sous la direction forte et stable, l'énergie et les conseils des co-fondateurs, le Directeur général Hamid Lamraoui et le Directeur médical, le Professeur Pierre Mozer, UroMems a franchi avec succès des étapes critiques en matière de recherche et développement, de résultats cliniques et de construction de l'organisation. Le financement intervient à la suite de résultats exceptionnellement solides issus de l'étude clinique multicentrique de première intention chez l'homme au point d'achèvement de six mois, et du succès de l'objectif principal de six mois pour la première patiente à avoir reçu le système UroActive. Pour tous les patients de l'étude, les dispositifs fonctionnent comme prévu depuis plus d'un an maintenant, sans besoin de révision ni d'explantation. En outre, des suivis extrêmement positifs ont été reçus sur les mesures des résultats secondaires, y compris les valeurs de taux de fuite et les questionnaires sur la qualité de vie des patients.

« Nous avons investi dans UroMems dès le début et notre confiance dans le fait que le système UroActive améliorera la vie des patients continue de croître à mesure que l'entreprise franchit une étape majeure après l'autre », a déclaré le Dr Johannes Fischer, partenaire chez Wellington Partners. « Nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'entreprise alors qu'elle se rapproche de l'introduction de cette technologie prometteuse auprès des femmes et des hommes souffrant de l'IUE. »

« Au nom de toute notre équipe exceptionnelle et des patients dont la vie a été restaurée grâce à notre technologie, nous remercions nos partenaires investisseurs pour leur soutien continu alors que nous approchons de l'étape cruciale du lancement de notre essai clinique pivot », a déclaré Lamraoui. « La confiance de nos nouveaux et anciens investisseurs, combinée à la solidité de nos résultats convaincants et à l'énorme intérêt des médecins, montre le potentiel élevé de notre technologie. Cela nous rapproche un peu plus de la réponse aux besoins immenses des hommes, des femmes et des médecins désespérément à la recherche d'une meilleure option de traitement de l'IUE. »

L'IUE , ou fuite urinaire involontaire, touche environ 40 millions d'Américains et 90 millions d'Européens. L'IUE a un impact significatif sur la qualité de vie, car elle peut être débilitante et souvent conduire à la dépression, une faible estime de soi et une stigmatisation sociale.

À propos d'UroActive

UroActive est un sphincter urinaire artificiel électronique actif implantable qui est en cours de développement pour compenser l'insuffisance sphinctérienne chez les patients, hommes et femmes, atteints d'IUE. Il repose sur une plateforme bionique unique utilisant des systèmes intelligents, numériques et robotiques intégrés qui, à partir des données collectées auprès d'un patient, créent un algorithme de traitement spécifique aux besoins de chaque patient. La plateforme technologique UroMems est protégée par plus de 150 brevets et est conçue pour surmonter les limitations des solutions actuelles en optimisant la sécurité et la performance, l'expérience des patients et la commodité pour les chirurgiens. UroActive n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation de la FDA et n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ou dans l'UE.

