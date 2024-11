UroMems nomme Rinda Sama, ancienne dirigeante d'Axonics, au conseil d'administration

Sama apporte son expertise opérationnelle à UroMems alors que la société se prépare à lancer des essais cliniques clés pour son système UroActive, le premier implant automatisé intelligent pour traiter l'incontinence urinaire d'effort.

GRENOBLE, France et MINNEAPOLIS, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- UroMems, une société mondiale de technologie médicale qui développe le premier implant automatisé intelligent pour traiter l'incontinence urinaire d'effort (IUE), a annoncé aujourd'hui la nomination de Rinda Sama, vétéran du secteur des dispositifs médicaux, à son conseil d'administration.

« Nous sommes ravis d'accueillir Rinda au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Hamid Lamraoui, cofondateur et PDG d'UroMems. « L'expérience approfondie de Rinda dans le domaine de la technologie médicale, et plus particulièrement avec la thérapie Axonics de neuromodulation sacrée (SNM) pour traiter l'hyperactivité vésicale, sera inestimable pour UroMems alors que nous nous lançons dans des essais cliniques pivots à grande échelle aux États-Unis et en Europe pour UroActive®, en préparation du lancement commercial du premier sphincter urinaire artificiel automatisé et intelligent (AUS) pour traiter l'incontinence urinaire à l'effort ».

Administrateur accrédité de sociétés publiques, M. Sama apporte près de 20 ans d'expérience dans le domaine des dispositifs médicaux, notamment en tant que directeur de l'exploitation d'Axonics pendant plus de 10 ans, où il a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre d'opérations allégées et de systèmes de qualité conformes qui ont contribué à ouvrir la voie à l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) et à l'acquisition récente d'Axonics par Boston Scientific. Avant de rejoindre Axonics, Sama était directeur des opérations et de la qualité chez Vessix Vascular, Inc. qui a ensuite été rachetée par Boston Scientific. Il a également siégé au conseil d'administration de BioVentrix et de Laser Associated Sciences. Sama est titulaire d'une maîtrise en ingénierie biomédicale de l'Université de Californie du Sud et d'un MBA de l'Université de Californie, Irvine.

« UroMems se trouve dans une position très similaire à celle d'Axonics il y a plusieurs années, en termes de développement d'un traitement qui change la donne après des décennies d'innovation limitée dans cette catégorie, offrant aux patients mal desservis une option nettement meilleure », a déclaré M. Sama. « Je vois dans le système UroActive le même potentiel de révolution du traitement de l'incontinence urinaire à l'effort que dans le cas du premier AUS intelligent, et je suis impatient de partager mon expertise opérationnelle pour aider à le faire progresser avec succès jusqu'à l'approbation de la FDA et au lancement du produit ».

UroMems a franchi avec succès des étapes cruciales en matière de recherche et développement, de résultats cliniques et de mise en place de l'organisation, notamment en obtenant récemment un financement de 47 millions de dollars à la suite des résultats exceptionnellement solides de la première étude clinique multicentrique chez l'homme à six mois, et de la réussite du critère principal à six mois pour la toute première patiente à recevoir un AUS automatisé intelligent.

L'IUE , ou fuite urinaire involontaire, touche environ 40 millions d'Américains et 90 millions d'Européens. L'IUE a un impact significatif sur la qualité de vie, car elle peut être débilitante et souvent conduire à la dépression, une faible estime de soi et une stigmatisation sociale.

À propos d'UroActive

UroActive est le premier sphincter urinaire artificiel (AUS) électronique implantable actif développé pour compenser l'insuffisance sphinctérienne chez les patients, hommes et femmes, souffrant d'incontinence urinaire à l'effort. Il est basé sur une plateforme mécatronique unique utilisant des systèmes intelligents, numériques et robotiques intégrés qui, sur la base des données collectées auprès d'un patient, créent un algorithme de traitement spécifique aux besoins de chaque patient. La plateforme technologique UroMems est protégée par plus de 150 brevets et est conçue pour surmonter les limitations des solutions actuelles en optimisant la sécurité et la performance, l'expérience des patients et la commodité pour les chirurgiens. UroActive n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation de la FDA et n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ou dans l'UE.

