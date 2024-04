U.S. Institute of Peace öffnet Nominierungen für den Women Building Peace Award 2024

WASHINGTON, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- Das U.S. Institute of Peace (USIP) gibt bekannt, dass Nominierungen für den Women Building Peace Award 2024 möglich sind. Mit dieser renommierten jährlichen Auszeichnung werden mutige Frauen in der Zivilgesellschaft geehrt, die in Ländern, die von gewaltsamen Konflikten betroffen sind, Frieden schaffen.

Unzählige Frauen riskieren ihr Leben, um in ihren Gemeinschaften Frieden zu schaffen, und führen Bewegungen für Gerechtigkeit, Sicherheit und Inklusion an, obwohl sie in ihren Bemühungen oft übersehen werden. USIP hat sich verpflichtet, diese Frauen und ihren Einfluss als Katalysatoren des Wandels und Friedensvermittler stärker zu unterstützen und zu würdigen.

Der Nominierungszeitraum läuft bis zum 10. Juni 2024. USIP lädt Organisationen und Menschen auf der ganzen Welt ein, sich an der Ermittlung und Ehrung außergewöhnlicher Frauen zu beteiligen, die ihr Leben der Friedensarbeit gewidmet haben. Der Preisträger wird bei einer Zeremonie in Washington, DC, ausgezeichnet und erhält einen Geldpreis.

USIP ermutigt nachdrücklich zur Nominierung von Frauen, die bisher noch nicht für ihre friedensfördernde Arbeit ausgezeichnet worden sind.

Die Nominierungen werden auf der Grundlage von Preiskriterien geprüft, darunter: das Engagement der Nominierten für den Frieden, ihre außergewöhnliche Führungsqualitäten, ihre herausragende Praxis bei der Umsetzung eines Plans zur Friedenskonsolidierung und die Auswirkungen ihrer Arbeit. Die Preisträgerin des Jahres 2024 wird vom Women Building Peace Council ausgewählt, einer Gruppe angesehener Experten, die das USIP in Fragen der Gleichstellung und der Friedensförderung beraten.

Zu den bisherigen Preisträgerinnen des Women Building Peace Award gehören Pétronille Vaweka aus der Demokratischen Republik Kongo, María Eugenia Mosquera Riascos aus Kolumbien, Josephine Ekiru aus Kenia und Rita Lopidia aus dem Südsudan. Vierundzwanzig weitere Frauen wurden in den vergangenen vier Jahren von der USIP als Finalistinnen für den Preis ausgezeichnet.

Informationen über den Preis und die Möglichkeit, eine Friedensstifterin zu nominieren, finden Sie im Internet: www.usip.org/womenbuildingpeace.

Informationen über das USIP finden Sie im Internet: https://www.usip.org/about.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274028/United_States_Institute_of_Peace_Logo.jpg