Usar botas no inverno pode agravar micose de unha?

Saiba quais são os hábitos comuns nesta estação do ano que criam ambientes ideais para a proliferação do fungo causador da micose

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Se na estação mais quente do ano é importante ficar atento a hábitos, como: andar descalço em locais úmidos, exposição à areia da praia e pés com sandálias abertas, no inverno também devemos ter atenção e entender quais são aos cuidados essenciais para evitar o aparecimento da micose de unha.

A crença de que a micose de unha é uma doença de verão, somada ao fato de ser um tema pouco abordado, faz com que os sintomas sejam muitas vezes ignorados durante o inverno, podendo complicar o tratamento.

No frio, o uso de sapatos fechados, meias sintéticas – que dificultam a absorção do suor – e não secar bem os dedos dos pés criam condições favoráveis para o surgimento de fungos. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, as unhas dos pés são as mais afetadas por enfrentarem ambientes úmidos, escuros e quentes com maior frequência do que as das mãos¹. Esse ambiente é considerado ideal para o crescimento dos fungos².

Para evitar a necessidade de um tratamento, a prevenção é a melhor alternativa. Para os sapatos, é importante mantê-los sempre limpos, evitar o uso do mesmo par por dois dias seguidos e ventilar os que são mais fechados antes de guardá-los. As meias também merecem atenção, devendo ser mantidas limpas e usadas apenas com os pés bem secos. Com estas boas práticas, é possível manter as unhas saudáveis e livres de fungos.

Agora, se o diagnóstico for micose de unha, frequentemente recomenda-se o uso de esmaltes antifúngicos, como é o caso de Loceryl® Esmalte, o tratamento mais prescrito por dermatologistas3. A solução contém amorolfina - um ingrediente ativo antifúngico que atua na eliminação dos fungos causadores da infecção e penetra em todas as camadas da unha, matando o fungo causador da micose e protegendo contra sua disseminação4. A caixa de Loceryl esmalte conta com todos os materiais necessários para todo o tratamento. Durante o tratamento com Loceryl o uso de esmalte cosméticos está liberado5*.

A consulta ao dermatologista é fundamental para indicar o melhor tratamento. No caso de grávidas, também é importante conversar com o ginecologista antes de fazer uso de qualquer medicamento.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800 015 5552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

*Uma única aplicação do esmalte fornece proteção por uma semana.

Sobre Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a nossa criação em 1981, temos sido movidos por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferecemos um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focados nas necessidades dos consumidores e pacientes, trabalhamos em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com e www.loceryl.com.br .

