Usina elétrica de 560 MW no deserto equipada com módulos da série Trina Solar Vertex N 700W+

CHANGZHOU, China, 6 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Solar começou a fornecer módulos da série Vertex N 700W+ para a usina fotovoltaica de 560 MW no condado de Xinghai, na província de Qinghai. Espera-se que a usina seja comissionada até o final deste ano, e que tenha um rendimento médio anual de cerca de 1,077 bilhão de kWh.

A Datang Qinghai New Energy Development Co Ltd é desenvolvedora e proprietária da usina, cuja localização fica na nova base energética de Hekatan, no nordeste do condado de Xinghai, a uma altitude média de 3.200 metros, e é o primeiro projeto desse tipo em larga escala no condado.

A localização do projeto, em um planalto no deserto, expõe os módulos a diferenças drásticas de temperatura e condições climáticas extremas, incluindo ventos fortes e tempestades de granizo; grandes desafios que testam a confiabilidade e o rendimento energético desses módulos. Diante disso, os módulos da série Vertex N 700W+ foram sem dúvida a escolha óbvia para o projeto.

Da escala total de 560 MW, a Trina Solar fornece 488 MW em módulos da série Vertex N 700W+ equipados com tecnologia de 210 mm avançada e tecnologia i-TOPCon Advanced de tipo N. Esses produtos são reconhecidos por sua alta confiabilidade, eficiência, potência, rendimento energético e sua capacidade de reduzir a LCOE, proporcionando mais valor aos clientes.

O grande valor oferecido pelos módulos da série Vertex N 700W+ pode ser ilustrado pela usina terrestre de 3,2 MW no condado de Gonghe, na província de Qinghai. Esses módulos podem reduzir significativamente os custos com instalação, componentes elétricos e rastreadores em comparação com outros módulos. Em última análise, os módulos da série Vertex N 700W+ podem economizar RMB 0,0424 por watt, tornando-os 5,8% mais baratos do que outros módulos do tipo N. Além do valor superior que os módulos da série Vertex N 700W+ agregam a usinas de energia montadas sob o solo, eles também oferecem ainda mais benefícios ambientais.

Lotes de módulos da série Trina Solar Vertex N 700W+ estão sendo entregues à usina fotovoltaica de 560 MW em Qinghai. A Trina Solar foi a primeira a oferecer a produção em larga escala de módulos da série Vertex N 700W+ e continuará a ser pioneira na era 700W+.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

