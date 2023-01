Usina hidrelétrica Ivirizu Sehuencas construída pela POWERCHINA ganha boa reputação

Pequim, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da CRIOnline:

Desde que a POWERCHINA entrou no mercado boliviano em 2011, a empresa injetou vitalidade sustentável no desenvolvimento socioeconômico local com tecnologia de engenharia madura, padrões amplamente aceitos e métodos completos de proteção ambiental sob o conceito de "desenvolvimento verde e desenvolvimento científico". Ela foi altamente reconhecida pelo governo local e pelo povo. A usina hidrelétrica Ivirizu Sehuencas em construção é o maior projeto desse tipo na Bolívia, desempenhando um papel muito importante na construção do centro de energia do país. Quando o projeto começou a ser construído em 2017, uma equipe de líderes de construção verde foi estabelecida para formular uma série de planos de implementação de construção ecológica, para garantir a conservação de energia, terra, água e materiais, e a proteção ambiental ao longo de todo o processo.

Nos últimos cinco anos, desde o início da usina hidrelétrica Iberisu, o departamento de projetos adotou medidas para atrair talentos locais para se unirem à equipe de gestão técnica, implementando sua experiência em linguagem, negócios, técnicos, jurídicos e de recursos humanos, o que contribuiu significativamente para o nível de produção, operação e desempenho do projeto. Depois de ingressar para a equipe do projeto, o funcionário boliviano Benavides Laura Gonzalo passou a compreender melhor a capacidade de construção profissional, o alto nível técnico e a sólida cultura de equipe da POWERCHINA.

"Nosso objetivo é realizar um projeto bem feito, fazer amigos locais e construir nossa reputação lá", disse Yang Ye, representante nacional da Bolívia na sede regional da POWERCHINA nas Américas. Não é fácil para as empresas chinesas realizarem projetos no exterior. A POWERCHINA cumpriu seu papel para honrar sua responsabilidade e compromisso como empresa chinesa. Por um lado, todas as construções são realizadas com base no princípio de proximidade e não perturbação, garantindo o fornecimento de bio-materiais para os residentes locais. Por outro lado, o departamento de projetos estabeleceu um canal de recrutamento verde para abrir oportunidades de emprego para a população local, esforçando-se para tornar realidade o sonho de viver bem para seus milhares de funcionários estrangeiros.

FONTE CRIOnline

