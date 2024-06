Transformer l'énergie verte : l'impact de « la Ceinture et la Route » de PowerChina aux Émirats arabes unis

PÉKIN, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage de CRIOnline :

Dans les montagnes escarpées d'Abu Dhabi et de Fujairah, aux Émirats arabes unis (EAU), les éoliennes d'un blanc éclatant du projet de démonstration d'énergie éolienne des EAU se découpent sur le ciel bleu clair. Le projet, une initiative de Power Construction Corporation of China (PowerChina) stratégiquement située à l'intersection des routes historiques de la soie terrestre et maritime, marque une étape importante dans les efforts déployés par les Émirats arabes unis pour assurer la durabilité de l'environnement.

Le projet est parvenu à produire de l'électricité connectée au réseau en octobre 2023, marquant ainsi le début de sa phase opérationnelle. Tout au long de son développement, PowerChina a su gérer de nombreux défis, notamment le déploiement du personnel, la logistique des équipements, le respect de délais stricts et l'atténuation de risques importants. Ce projet a non seulement mis en évidence les compétences de PowerChina en matière de projets d'énergie renouvelable, mais il a également servi de canal pour l'introduction des méthodologies chinoises de développement durable au Moyen-Orient. L'exécution du projet a été remarquée pour son respect des pratiques durables.

Depuis son entrée en service commercial, le projet a produit 207 GWh d'électricité, ouvrant une nouvelle ère pour l'énergie éolienne aux Émirats arabes unis et faisant progresser de manière significative les objectifs de la nation en matière de transformation énergétique et de neutralité carbone.

En tant que participant influent à l'initiative de la Ceinture et la Route (BRI), Power Construction Corporation of China (PowerChina) a fait progresser de manière significative le paysage de l'énergie verte aux Émirats arabes unis (EAU).

PowerChina a introduit des pratiques innovantes et des méthodologies durables développées en Chine. Ces approches sont conçues pour s'aligner sur les objectifs environnementaux et les conditions économiques spécifiques des Émirats arabes unis. Au-delà de la fourniture de solutions énergétiques vertes, PowerChina met également l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises à l'échelle mondiale, en encourageant les échanges culturels et le développement professionnel dans les régions reliées par la BRI.

La BRI évoluant vers une phase de durabilité à long terme, PowerChina renforce son engagement en matière de responsabilités mondiales. L'entreprise se consacre à l'amélioration de sa portée internationale et de ses capacités opérationnelles, dans le but de favoriser le développement économique et social par le biais de projets d'ingénierie et de construction durables dans les pays ciblés par l'initiative.