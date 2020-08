Usuários da Huawei recebem prêmios para comemorar o lançamento de Motorball na AppGallery

SHENZHEN, China, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Com a fusão do ritmo acelerado dos jogos de corrida com a empolgação do futebol, Motorball, do Noodlecake Studios, agora está disponível na AppGallery. Para comemorar o lançamento, a Huawei está presenteando os jogadores com 550 gemas que podem ser usadas para compras nos jogos da AppGallery entre a data de hoje e o dia 13 de setembro de 2020. No Motorball, os jogadores participam de alucinantes partidas 1v1 de futebol veicular usando carrinhos a corda de brinquedo. Os jogadores podem chegar ao topo dos pódios demonstrando suas habilidades em tempo real contra oponentes de todo o mundo e entre plataformas. As partidas são disputadas com a perspectiva de cima para baixo e há uma variedade de poderes que podem ser usados, de armas de água a melecas pegajosas, os quais podem representar aquela vantagem necessária para decidir o jogo no último minuto.