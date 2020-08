Huawei-Benutzer erhalten Geschenke zur Feier des Starts von Motorball in der AppGallery

SHENZHEN, China, 7. August 2020 /PRNewswire/ -- Motorball von Noodlecake Studios ist jetzt in der AppGallery verfügbar und kombiniert das Tempo von Rennspielen mit der Spannung des Fußballs. Zur Feier der Einführung schenkt Huawei den Spielern 550 Edelsteine, die bis zum 13. September 2020 in der AppGallery für Käufe innerhalb des Spiels verwendet werden können. Bei Motorball spielen die Spieler mit aufziehbaren Spielzeugautos aufregende Eins-gegen-Eins-Fahrzeugfußballspiele. Dabei können die Spieler an die Spitze der Rangliste klettern, indem sie ihre Fähigkeiten in Echtzeit gegen Gegner aus der ganzen Welt plattformübergreifend ausspielen. Jedes Spiel wird aus der Vogelperspektive gespielt und bietet eine Vielzahl von Power-Ups, von der Wasserpistole bis zu klebrigem Glibber, die in letzter Minute den entscheidenden Gewinnvorteil bringen können.