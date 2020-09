Usuarios Exigen Alternativas de Gasolina y Makita Entrega el Sistema de Equipo para Áreas Verdes Profesional Inalámbrico más Grande del Mundo

LA MIRADA, California, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Makita U.S.A., Inc., el líder en innovación de tecnología inalámbrica, tiene el sistema de equipo para áreas verdes profesional inalámbrico más grande del mundo. La línea en expansión de cortacéspedes, desbrozadoras, sopladoras y sierras de cadena de Makita cumple con la creciente demanda de usuarios que buscan alternativas a equipo que tradicionalmente es alimentado por gasolina. Makita está en la posición de cumplir con la demanda de equipo para áreas verdes este otoño con la campaña digital "Rule the Outdoors" para aumentar la difusión de esta amplia selección de equipo.

"Observamos que hay más y más demanda de equipo para áreas verdes de todos los usuarios, desde paisajistas profesionales hasta dueños de casa," dice Romique Talton, gerente de producto senior, Makita U.S.A., "El Sistema LXT de Makita entrega rendimiento máximo con cortacéspedes, desbrozadoras, sopladoras y sierras de cadena alimentadas con batería, así los usuarios obtienen todo lo que necesitan para realizar limpiezas y jardinería."

The World's Largest Professional Cordless OPE System

Durante el último año, Makita ha extendido la línea de equipo para áreas verdes que ofrece. El Equipo Inalámbrico para Áreas Verdes LXT® de Makita® es el sistema de equipo para áreas verdes profesional inalámbrico más grande del mundo, al ofrecer más soluciones en más categorías. El Equipo para Áreas Verdes LXT de Makita es parte del sistema de herramientas inalámbricas más grande del mundo con más de 275 productos (en 2021). Todos estos productos utilizan la misma batería LXT.

Beneficios del Equipo para Áreas Verdes Inalámbrico

El equipo para áreas verdes inalámbrico de Makita tiene la ingeniería para dar máximo rendimiento, sin los inconvenientes de la gasolina. La campana "Rule the Outdoors" promueve el Equipo para Áreas Verdes Inalámbrico LXT de Makita, que está alimentado por el motor especializado y la batería de carga rápida LXT litio-ion. Los beneficios del equipo para áreas verdes incluyen arranques instantáneos, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

"Nadie conoce los inalámbricos como nosotros," asegura Talton. "Tenemos más de 90 años de experiencia en sierras de cadena y gasolina y más de 40 años de experiencia en inalámbricos. Este conocimiento y experiencia se han invertido en desarrollo de productos y el resultado es la selección más grande de equipo para áreas verdes en el mercado."

Para más información, visite www.makitatools.com/RTO

Campaña Digital

"Hasta ahora, la parte digital de la campaña ha excedido todas las expectativas," señala Brent Withey, vicepresidente de mercadotecnia de marca, Makita U.S.A., Inc. "Con el éxito general de la campaña "Rule the Outdoors", Makita está invirtiendo en publicidad digital y en redes sociales por el resto del año 2020. Al enfocarnos en marketing digital este otoño, seguiremos impulsando la demanda al alcanzar nuevas audiencias."

Los videos se pueden encontrar en www.youtube.com/user/MakitaPowerTools/

Acerca de Makita

Makita es un fabricante mundial de herramientas industriales, neumáticas y equipo industrial, y ofrece un amplio rango de accesorios industriales. Makita U.S.A., Inc. se encuentra en La Mirada, California y opera una extensa red de distribución por todos los EE.UU. Con más de 50 años en los Estados Unidos y más de 100 años a nivel mundial, Makita utiliza experiencia y especialización para manufacturar las mejores soluciones en su clase. Para más información, llame a Makita U.S.A. al (800)4-MAKITA o visite makitatools.com. Encuentre a Makita en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como @makitatools

