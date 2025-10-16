UTI Investments célèbre les 10 ans de son fonds phare avec une identité globale renouvelée

SINGAPOUR, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- UTI Investments, la branche mondiale de UTI Asset Management Company (AMC), marque une étape importante : le 10e anniversaire de son fonds phare UTI India Dynamic Equity Fund (IDEF), ainsi que le lancement d'une nouvelle identité de marque destinée à séduire les investisseurs internationaux.

UTI Investments

UTI Investments a été l'un des premiers gestionnaires d'actifs indiens à proposer au marché européen des opportunités d'investissement centrées sur l'Inde. Nous sommes ravis de célébrer les dix ans de notre stratégie phare, l'UTI India Dynamic Equity Fund. Au cours de la dernière décennie, le fonds (IDEF) est resté fidèle à sa philosophie de croissance de qualité, délivrant des résultats réguliers grâce à une exécution disciplinée. Depuis sa création en juillet 2015, le fonds, géré par Ajay Tyagi, un gestionnaire de portefeuille chevronné ayant plus de vingt ans d'expérience chez UTI AMC, a suivi une stratégie d'achat et de conservation ascendante avec une allocation multi-capitalisation et une faible rotation du portefeuille. Cette approche a permis au fonds de saisir l'histoire de la croissance structurelle de l'Inde, avec plus de 80 % des positions actuelles du portefeuille en place depuis plus de cinq ans.

Ajay Tyagi, gestionnaire de portefeuille du fonds, a déclaré à propos du parcours du fonds :

"Lorsque nous avons lancé l'UTI India Dynamic Equity Fund en 2015, notre proposition aux investisseurs mondiaux était simple : participer à l'un des marchés émergents à la croissance la plus rapide, où une forte croissance économique se traduirait par une forte croissance des bénéfices pour les décennies à venir.

Dix ans plus tard, nous sommes rassurés par les résultats. Le PIB de l'Inde a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de 6 %, les bénéfices du marché général ont augmenté de 11 % en INR (7,5 % en USD) et le fonds a généré des rendements annualisés de 10 % en dollars. Cela dit, nous pensons que nous n'en sommes qu'au début de ce voyage de plusieurs décennies. Le volant de croissance de l'Inde, alimenté par une population jeune, une classe moyenne en plein essor et un revenu par habitant en hausse, continue de tourner. Pour les investisseurs à long terme désireux de maintenir le cap, le chemin à parcourir reste très prometteur".

À travers les différents cycles du marché, le fonds a fait preuve de résilience en restant fidèle à son cœur de métier. L'accent continue d'être mis sur les entreprises présentant des bilans solides, un rendement élevé du capital et une croissance durable des bénéfices.

Praveen Jagwani, PDG d'UTI Investments, a ajouté :

"Le succès de l'IDEF est le fruit d'une philosophie cohérente et d'une exécution patiente. Alors que nous célébrons cette décennie de voyage, il est normal que nous dévoilions également notre nouvelle identité de marque. Notre nouveau logo intègre nos principaux investissements, ce qui rend notre mission immédiatement reconnaissable pour les investisseurs mondiaux. Tout comme l'IDEF est synonyme de résilience et de conviction, le renouvellement de notre marque marque la continuité et l'évolution : enracinée en Inde, résonnant dans le monde entier".

Le nouveau logo souligne l'ambition de la société d'être le spécialiste de l'Inde préféré des investisseurs mondiaux, tout en honorant son héritage de gestionnaire d'actifs pionnier de l'Inde. Si l'identité visuelle a évolué, le nom légal de la société reste UTI International. Il reflète le même engagement que celui qui a guidé l'IDEF au cours de la dernière décennie - recherche disciplinée, centrage sur le client et création de richesse à long terme.

Notre présence durable souligne notre conviction de la valeur à long terme de cette relation et notre engagement à aider les clients européens à tirer profit de l'évolution de l'économie indienne et de notre engagement plus large à construire une plateforme mondiale.

Alors que l'Inde s'affirme comme une allocation cruciale dans les portefeuilles mondiaux, UTI Investments affine son identité pour répondre à l'évolution de la situation : célébrant une décennie de capitalisation par le biais de l'IDEF et s'engageant avec confiance dans l'avenir avec une marque qui incarne la clarté, l'ambition et la confiance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2796807/UTI_Investments.jpg