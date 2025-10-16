UTI Investments viert 10 jaar vlaggenschipfonds met vernieuwde wereldwijde identiteit

SINGAPORE, 16 oktober 2025 /PRNewswire/ -- UTI Investments, de wereldwijde tak van UTI Asset Management Company (AMC), markeert een belangrijke mijlpaal: de 10-jarige verjaardag van zijn vlaggenschip UTI India Dynamic Equity Fund (IDEF), samen met de lancering van een opgefriste merkidentiteit die is ontworpen om beleggers wereldwijd aan te spreken.

UTI Investments

UTI Investments was een van de eerste Indiase vermogensbeheerders die op India gerichte beleggingsmogelijkheden naar de Europese markt bracht. We zijn verheugd dat we het tienjarig bestaan vieren van onze vlaggenschipstrategie, het UTI India Dynamic Equity Fund. In de afgelopen tien jaar is het fonds (IDEF) standvastig gebleven in zijn filosofie van kwaliteitsgroei en heeft het consistente resultaten geleverd door een gedisciplineerde uitvoering. Sinds de oprichting in juli 2015 staat het fonds onder beheer van Ajay Tyagi. Deze doorgewinterde portefeuillebeheerder met meer dan twintig jaar ervaring bij UTI AMC heeft steeds een bottom-up, buy-and-hold strategie gevolgd met een multi-cap allocatie en een laag verloop in de portefeuille. Dankzij deze aanpak heeft het fonds het structurele groeiverhaal van India kunnen vastleggen, waarbij meer dan 80% van de huidige posities al meer dan vijf jaar in de portefeuille worden aangehouden.

Ajay Tyagi, portefeuillebeheerder van het fonds, zegt over de reis van het fonds:

"Toen we het UTI India Dynamic Equity Fund in 2015 lanceerden, was ons voorstel aan wereldwijde beleggers eenvoudig: deel te nemen aan een van de snelst groeiende opkomende markten, waar een sterke economische groei zich zou vertalen in een robuuste winstgroei voor de komende decennia.

Tien jaar later voelen we ons gerustgesteld door de resultaten. Het Indiase bbp is gegroeid met een CAGR van ~6%, de winsten op de brede markt zijn gestegen met ~11% in INR (~7,5% in USD) en het fonds heeft ~10% rendement op jaarbasis opgeleverd in dollartermen. Dat gezegd hebbende, geloven we dat we nog maar aan het begin staan van deze reis van meerdere decennia. India's groeimotor - gedreven door een jonge bevolking, een opkomende middenklasse en een groeiend inkomen per hoofd van de bevolking - blijft draaien. Voor langetermijnbeleggers die op koers willen blijven, zet het veelbevolende traject zich voort."

In verschillende marktcycli heeft het fonds veerkracht getoond door trouw te blijven aan zijn kernwaarden. De focus blijft liggen op bedrijven met robuuste balansen, een hoog kapitaalrendement en duurzame winstgroei.

Praveen Jagwani, CEO van UTI Investments, voegt hieraan toe:

"Het succes van IDEF komt voort uit een consistente filosofie en geduld in de uitvoering. Nu we deze reis van tien jaar vieren, is het gepast dat we ook onze vernieuwde merkidentiteit onthullen. In ons nieuwe logo zijn onze kernbeleggingen geïntegreerd, waardoor onze missie direct herkenbaar is voor wereldwijde beleggers. Net zoals IDEF heeft gestaan voor veerkracht en overtuiging, geeft onze merkvernieuwing continuïteit met evolutie aan: geworteld in India, die wereldwijd weerklank vindt."

Het vernieuwde logo benadrukt de ambitie van het bedrijf om de favoriete India-specialist te zijn voor wereldwijde beleggers, terwijl het zijn nalatenschap als de baanbrekende vermogensbeheerder van India eer aandoet. Hoewel de visuele identiteit is geëvolueerd, blijft de rechtsgeldige naam van het bedrijf UTI International. Dit weerspiegelt dezelfde toewijding die IDEF de afgelopen tien jaar heeft geleid: gedisciplineerd onderzoek, klantgerichtheid en vermogensvorming op de lange termijn.

Onze blijvende aanwezigheid bevestigt ons geloof in de langetermijnwaarde van deze relatie en onze toewijding om Europese klanten te helpen profiteren van het zich ontwikkelende economische verhaal van India en onze bredere inzet om een wereldwijd platform op te bouwen.

Nu India een steeds belangrijkere plaats inneemt in wereldwijde portefeuilles, scherpt UTI Investments haar identiteit aan om in te spelen op dit moment: het vieren van een decennium van samenstellen via IDEF om vol vertrouwen de toekomst in te gaan met een merk dat helderheid, ambitie en vertrouwen belichaamt.

