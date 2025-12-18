UTI Investments werkt samen met FTSE Russell om zijn Sovereign Bond ETF Benchmark over te zetten

LONDEN en PARIS, 18 december 2025 /PRNewswire/ -- UTI Investments heeft aangekondigd dat zijn Sovereign Bond ETF (Bloomberg Ticker: UIGB NA Equity) zijn benchmark van Nifty India Government Fully Accessible Route (FAR) Select 7 Bonds Index (USD) heeft overgezet naar de FTSE Indian Government Bond FAR Index (Bloomberg Ticker: CFIIFARU). De wijziging maakt deel uit van de samenwerking van UTI Investments met FTSE Russell, de wereldwijde indexprovider, om de zichtbaarheid te verbeteren en om in overeenstemming te komen met wereldwijd erkende benchmarks.

De ETF zal beleggers toegang blijven verschaffen tot Indiase overheidsobligaties, terwijl het nu de prestaties weerspiegelt van de FTSE Indian Government Bond FAR Index, een transparante, op regels gebaseerde index die veel wordt gevolgd door internationale beleggers. De FTSE-index biedt een bredere blootstelling aan de rendementscurve, die looptijden van korte tot lange termijn bestrijkt, gebalanceerder en gediversifieerder portefeuilleprofiel biedt, de stabiliteit over de rentecyclussen verbetert en het concentratierisico vermindert, en waarmee de Indiase markt voor staatsobligaties nauwkeuriger wordt weerspiegeld.

Indiase overheidsobligaties zijn opgenomen in de belangrijkste Emerging Markets Government Bond Indexes, te beginnen met JPMorgan en Bloomberg in 2024/2025 en in de FTSE Emerging Markets Government Bond Index (EMGBI) in september 2025. De opname van deze obligaties weerspiegelt de voortdurende ontwikkeling en groeiende toegankelijkheid van de Indiase obligatiemarkt voor wereldwijde investeerders. Met een verwacht gewicht van 9,35% in EMGBI zullen Indiase obligaties een belangrijke rol spelen in de wereldwijde obligatieportefeuilles van opkomende markten.

Waarom nu obligaties van de Indiase overheid

Indiase staatsobligaties bieden hogere rendementen in vergelijking met veel ontwikkelde en opkomende markten, terwijl ze ook diversificatievoordelen bieden vanwege hun relatief lage correlatie met Amerikaanse schatkistpapieren en andere wereldwijde vastrentende markten. Gesteund door sterke deviezenreserves van meer dan 650 miljard USD is India goed gepositioneerd om externe schokken op te vangen. De recente opwaardering van de soevereine kredietrating van S&P naar BBB, de eerste sinds 2007, onderstreept verder het vermogen van India om de groei te handhaven, de inflatie te beheersen en de begrotingsdiscipline te handhaven, wat een sterke steun is voor de belangstelling van wereldwijde investeerders.

Scott Harman, hoofd van Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC) bij FTSE Russell, een LSEG-bedrijf, zei:

"We zijn verheugd om samen te werken met UTI Investment omdat het de FTSE Indian Government Bond FAR Index aanneemt voor zijn Sovereign Bond ETF. Dit weerspiegelt de groeiende wereldwijde interesse in de vaste-inkomensmarkten van India en onderstreept onze toewijding om transparante, op regels gebaseerde benchmarks te bieden die beleggers toegang bieden tot kansen in opkomende markten. Naarmate Indiase overheidsobligaties prominent worden in wereldwijde indexen, kijken we uit naar het versterken van ons partnerschap om de betrokkenheid van investeerders en kapitaalstromen naar India te bevorderen."

Over UTI Investments

UTI Investments is de wereldwijde tak van UTI Asset Management Company (UTI AMC), de oudste vermogensbeheerder van India. UTI Investments, met zijn hoofdkantoor in Singapore, biedt investeerders wereldwijd toegang tot de aandelen- en vastrentende markten van India via een reeks innovatieve en transparante beleggingsoplossingen.

Disclaimer

Dit document is uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers moeten hun beleggingsdoelstellingen en -risico's overwegen en hun adviseurs raadplegen voordat zij een beleggingsbeslissing nemen. UTI International is de juridische naam onder welke UTI Investments opereert.

Belangrijke juridische informatie en disclaimers vindt u op: https://utifunds.com/wp-content/uploads/2025/12/Important-Legal-Information.pdf