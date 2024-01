Utilité clinique de l'énumération des CTC par CELLSEARCH® pour guider la stratégie thérapeutique dans la prise en charge de patients atteints d'un cancer du sein métastatique HR+/HER2

Les résultats de l'étude STIC CTC publiés en novembre 2023 dans le Journal of Clinical Oncology (JCO) démontrent que le choix de traitement, guidé par l'énumération des CTC, confère un avantage de survie globale dans un sous-groupe de patients atteints d'un cancer du sein métastatique (CSM) positif au récepteur hormonal (HR) / négatif au récepteur du facteur de croissance épidermique humain (HER) 2, sous-type le plus courant de cancer du sein nouvellement diagnostiqué. Les résultats de l'étude française, prospective de phase III, menée sur une large cohorte de patientes, sur une période de 10 ans, a été dirigé par l'Institut Curie et financé par l'Institut National du Cancer (INCa).

BOLOGNE, Italie et HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvanie, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, pionnier de la biopsie liquide, a annoncé la publication récente des données de l'étude STIC CTC démontrant l'utilité clinique de l'énumération des CTC comme facteur pronostique indépendant dans le cancer du sein métastatique.

L'étude clinique randomisée STIC CTC démontre que l'utilisation de l'énumération des CTC, chez les patientes traitées en première ligne pour un cancer du sein métastatique RH+/HER2, permet de guider de manière efficace le choix de traitement entre une thérapie endocrinienne (TE) et une chimiothérapie (CT). L'objectif principal de l'étude a été atteint, démontrant que le choix thérapeutique basé uniquement sur l'énumération des CTC (bras CTC), était au moins aussi pertinent que celui basé sur le choix du clinicien selon sur les critères clinico-biologiques actuels (bras standard). Pour 60 % des participantes, les indications thérapeutiques étaient concordantes entre le bras CTC et le bras standard. Cependant, pour 25% des patientes à faible risque clinique (TE recommandée) et mauvais pronostic sur la base de l'énumération des CTC, l'intensification de traitement par CT en première ligne est associée à un gain cliniquement et statistiquement significatif de 16,4 mois de survie globale médiane (SG). A l'inverse, dans le sous-groupe de patientes à haut risque clinique (CT recommandée) et pronostic favorable selon l'énumération des CTC, la désintensification thérapeutique vers une TE, a permis de limiter l'exposition aux effets secondaires et aux toxicités de la chimiothérapie sans impact sur la survie globale.

FC Bidard, MD, PhD, Professeur d'oncologie médicale à l'Institut Curie et concepteur de l'essai, a déclaré : « L'essai STIC est le premier essai randomisé de phase III de ce genre à établir, avec un niveau de preuve élevé, que le choix guidé par la numération des CTC offre un avantage de survie globale à long terme chez les patients pour lesquels le nombre de CTC et le choix du clinicien ne concordent pas. »

En outre, l'investigateur principal de l'essai STIC CTC, Jean-Yves Pierga, Professeur d'Oncologie Médicale à l'Institut Curie, a déclaré : « la pertinence clinique des CTC, tel que mise en évidence dans l'étude STIC CTC, permet de standardiser le choix d'une TE ou d'une CT et d'optimiser de manière significative la prise en charge des patients avec une réduction de 47 % du risque de décès chez les patients ayant un mauvais pronostic ».

Dans la perspective de l'optimisation de la prise en charge du cancer du sein métastatique, les attentes de la communauté médicale, concernant des essais cliniques prospectifs visant à intégrer l'énumération des CTC dans la pratique clinique, sont élevées depuis près de vingt ans. Selon Massimo Cristofanilli, MD, FACP, Professeur de Médecine et Directeur de l'Oncologie Médicale Sénologique dans la division d'Hématologie et d'Oncologie Médicale à la Weill Cornell Medicine, « L'essai STIC CTC est le premier essai clinique robuste qui a répondu à ces attentes en démontrant l'utilité de la numération des CTC en tant que biomarqueur, à la fois pronostique et prédictif. Il n'y a donc aucune raison rationnelle de refuser aux femmes atteintes d'un CSM le droit de bénéficier de ces informations qui peuvent aider leurs médecins à prescrire des thérapies qui peuvent répondre de manière plus optimale à leurs besoins spécifiques ».

Les biopsies liquides visent à fournir des informations essentielles en temps réel pour améliorer l'approche thérapeutique en oncologie de précision. Fabio Piazzalunga, Président de Menarini Silicon Biosystems, ajoute que « la capacité confirmée de notre essai CELLSEARCH CTC, peu invasif, à contribuer à l'identification de patients à faible risque et d'éviter des traitements inutiles, est actuellement au cœur des demandes de remboursement, en cours dans différents pays. L'utilisation des CTCs comme biomarqueur, permet de personnaliser les stratégies de traitement dans le cadre d'une pathologie avancée ». Ces nouvelles activités s'inscrivent pleinement dans la vision de l'entreprise, à savoir devenir un leader dans les applications cellulaires peu invasives pour des approches diagnostiques et thérapeutiques plus faciles, plus rapides et plus précises.

À propos de CELLSEARCH

CELLSEARCH est le premier et seul test sanguin validé cliniquement et homologué par la FDA (Food & Drug Administration) américaine pour la détection et l'énumération des CTC en cas d'utilisation conjointe avec d'autres méthodes de surveillance clinique par les médecins souhaitant traiter des patients atteints d'un cancer du sein métastatique, d'un cancer de la prostate et d'un cancer colorectal. Objet de recherches mentionnées dans plus de 800 publications évaluées par des pairs, le système CELLSEARCH est la technologie sur les CTC la plus étudiée à ce jour.

Le test CELLSEARCH CTC n'est ni homologué ni approuvé pour guider les décisions thérapeutiques de manière indépendante. Pour plus d'informations sur l'ensemble des usages prévus et limites du système CELLSEARCH, veuillez-vous reporter aux Instructions d'utilisation, consultables à l'adresse http://documents.cellsearchctc.com/ .

En Europe, le kit CELLSEARCH CTC est disponible pour le diagnostic in vitro (IVD).

Aux États-Unis, l'essai CELLSEARCH CTC est disponible dans le laboratoire de MSB accrédité CLIA/CAP/ISO 15189 à Huntingdon Valley, Pa.

À propos de Menarini Silicon Biosystems (MSB)

MSB propose des technologies et solutions uniques pour cellules rares qui offrent aux chercheurs cliniques une résolution inégalée dans l'étude des cellules et leur caractérisation moléculaire.

Menarini Silicon Biosystems , implantée à Bologne (Italie) et à Huntingdon Valley (Pennsylvanie, États-Unis), est une filiale en propriété exclusive du Groupe Menarini, multinationale pharmaceutique, biotechnologique et de diagnostic ayant son siège social à Florence (Italie) et comptant plus de 17 000 employés répartis dans 140 pays.

En cas de litige, c'est la version anglaise qui fait foi.

