Utility Global stelt Erik Meuleman aan als Chief Technology Officer om de commercialisering van zijn eigen H2Gen-technologie te bevorderen

Veteraan uit de sector brengt meer dan 20 jaar ervaring mee met het bevorderen van decarbonisatietechnologieën van onderzoek tot commerciële toepassing

HOUSTON, 26 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global ("Utility"), een wereldwijd bedrijf dat economische industriële decarbonisatie mogelijk maakt, heeft vandaag de benoeming van Erik Meuleman, Ph.D., tot Chief Technology Officer aangekondigd. Meuleman treedt in dienst bij Utility terwijl het bedrijf de commercialisering van zijn eigen H2Gen®-technologie in hoog tempo versnelt, van bewezen technologie naar brede commerciële toepassing, en brengt meer dan twee decennia ervaring mee met het ontwikkelen van scheidings- en koolstofafvangtechnologieën, van onderzoek in een vroeg stadium tot commercieel inzetbare systemen.

Erik Meuleman, Utility Global CTO

Meuleman komt bij Utility van ION Clean Energy, waar hij sinds 2016 CTO was en leiding gaf aan de transformatie van een onderzoeksgedreven bedrijf voor koolstofafvang tot een geïntegreerde productontwikkelingsorganisatie die zich richt op commerciële toepassing. Hij breidde de engineering- en wetenschapsorganisatie van ION uit van zes naar 25 professionals, zonder ongewenst personeelsverloop, en gaf leiding aan optimalisatie-inspanningen op systeemniveau die de kapitaalkosten voor koolstofafvang met 30 procent en de operationele kosten met 15 procent verlaagden, terwijl de behoefte aan terugwinning van oplosmiddelen met maar liefst 90 procent werd verminderd.

Eerder leidde hij bij de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in Australië teams van maximaal 25 onderzoeksingenieurs en wetenschappers die koolstofafvangtechnologieën van de initiële ontwikkeling tot de pilotschaal ontwikkelden en de ontwikkeling van meer dan 15 octrooien en vier proeffabrieken ondersteunden. Eerder in zijn carrière initieerde en leidde hij bij TNO de ontwikkeling van scheidingstechnologieën, waaronder nieuwe destillatie- en pervaporatiesystemen, binnen multinationale onderzoeksprogramma's. Meuleman heeft een Ph.D. in chemische technologie van de Universiteit Twente in Nederland.

"Erik heeft twee decennia besteed aan het overbrengen van technologie uit het laboratorium naar industriële installaties die daadwerkelijk operationeel zijn, precies de discipline en het leiderschap die we nu nodig hebben", zei Parker Meeks, Chief Executive Officer van Utility. "Hij heeft meer dan eens technologische organisaties vanaf de grond opgebouwd en we kijken ernaar uit om met Erik samen te werken om het vermogen van ons geavanceerde technische team om de voortdurende commerciële toepassing van onze eigen H2Gen-technologie wereldwijd te versnellen, verder te versterken."

Utility stelt industriële bedrijven in staat waarde te ontsluiten door de economische levensduur van bestaande activa te verlengen, emissies te elimineren of te verminderen en de vooruitgang richting hun duurzaamheids- en decarbonisatiedoelstellingen te versnellen, om zo een schoner milieu voor onze gemeenschappen en de wereld te ondersteunen.

Terwijl Utility meerdere commerciële projecten verder ontwikkelt en zijn aanwezigheid in Noord-Amerika, Europa en Azië uitbreidt, zal Meuleman de technologieorganisatie leiden tijdens deze volgende groeifase.

"Wat mij naar Utility trok, is de combinatie van een veelbelovende technologie die al op schaal werkt en een team dat klaarstaat om daar een gedegen technische discipline omheen op te bouwen", zei Meuleman. "Ik heb mijn hele carrière precies dat soort werk gedaan: de kloof dichten tussen wat in demonstraties is bewezen en wat een klant op industriële schaal daadwerkelijk met het volste vertrouwen kan exploiteren."

Utility Global is een portefeuillebedrijf van Ara Partners, een wereldwijd private-equity- en infrastructuurbedrijf dat de industriële economie decarboniseert.

Over Utility Global

Utility Global is een bedrijf dat economische industriële decarbonisatie mogelijk maakt. We transformeren industriële activiteiten om emissies te verminderen of te elimineren door water om te zetten in schone waterstof zonder gebruik van elektriciteit, en afvalgassen om te zetten in geconcentreerde CO₂, zonder dat klanten bestaande activa hoeven te vervangen. Utility creëert waarde door de economische levensduur van bestaande activa te verlengen. Onze eigen H2Gen®-technologie wordt wereldwijd commercieel ingezet en is klaar voor de veeleisende omstandigheden van industriële activiteiten. Utility combineert diepgaande technische innovatie met een cultuur van nieuwsgierigheid, samenwerking en doelgerichtheid.

Utility is een portefeuillebedrijf van Ara Partners, een wereldwijd private-equity- en infrastructuurbedrijf dat de industriële economie decarboniseert.

Meer informatie over de oplossingen en diensten van Utility vindt u op www.utilityglobal.com

Over Ara Partners

Ara Partners, opgericht in 2017, is een wereldwijde investeringsmaatschappij voor private markten die zich richt op het decarboniseren van de industriële economie. Het bedrijf investeert in middelgrote ondernemingen via drie strategieën: Private-equity, Infrastructuur en Energie. Het bedrijf schaalt commercieel bewezen decarbonisatieoplossingen op, ondersteunt de bedrijven en infrastructuur die de toepassing ervan mogelijk maken en vermindert emissies bij de bron in de conventionele energiewaardeketen. Het model van Ara combineert investeringen, markt- en beleidsdeskundigheid, projectuitvoering en operationele optimalisatie en een gedegen koolstofboekhouding om emissies op economische wijze te verminderen en groei op industriële schaal te ontsluiten. Het bedrijf is actief vanuit Houston, Boston, Dublin en Washington D.C. en had op 31 maart 2026 ongeveer 8,2 miljard dollar aan beheerd vermogen.

Meer informatie over Ara Partners vindt u op www.arapartners.com.