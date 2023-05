Utmel, Chinas führender Distributor von Komponenten für Übersee, nimmt an der PCIM Europe 2023 teil

SHENZHEN, China, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- PCIM Europe 2023, eine dreitägige Veranstaltung, fand vom 9. bis 11. Mai 2023 in Nürnberg, Deutschland, statt. Diese jährliche Veranstaltung zieht eine große Zahl von Unternehmen aus dem In- und Ausland an. Utmel ist als weltweit führender Distributor von elektronischen Bauteilen auf der Messe vertreten, um die Stärken und Vorteile des Unternehmens zu demonstrieren und den Grundstein für die Erschließung neuer Märkte zu legen.

Utmel team at PCIM Europe 2023

Es wird davon ausgegangen, dass an der diesjährigen PCIM Europe 2023 auf einer Ausstellungsfläche von 25.000 Quadratmetern nicht weniger als 515 Marken teilgenommen haben. Mehr als 12.000 Besucher kamen ins Messezentrum Nürnberg. Diese Messe ist eine internationale Messe, die in der Branche der Leistungselektronik einen guten Ruf genießt. Sie hat eine große Reichweite und weitreichenden Einfluss und bietet eine Kommunikationsplattform für wichtige Personen in der Branche. Jedes Jahr werden auf der Messe wunderbare Foren eingerichtet, z. B. Branchenforen, Ausstellerforen, Foren zu E-Mobilität und zu Energiespeichern; verschiedene hochkarätige Präsentationen gehören ebenfalls zu den Highlights der PCIM Europe. Jeder Teilnehmer kann sich über die neuen Trends im Bereich der Leistungselektronik, die neuesten Produktinnovationen der teilnehmenden Unternehmen usw. informieren. Infineon, STMicroelectronics, Texas Instruments (deutsches Unternehmen), Nexperia und andere bekannte Elektronik- und Energieversorgungsunternehmen nahmen an der Ausstellung teil und wetteiferten darum, ihre Begeisterung für die Teilnahme zu zeigen. Viele bekannte Unternehmen im In- und Ausland konzentrieren sich darauf, Halbleiter, Sensoren, Netzteile, Dioden und andere verwandte Produkte im Bereich der Leistungselektronik auszustellen.

Während der Ausstellung gab es vor Ort einen endlosen Kundenstrom. Mit sorgfältiger Vorbereitung und ernster Einstellung sowie voller Begeisterung zog Utmel viele chinesische und ausländische Kunden an, die stehenblieben, um zu schauen, sich beraten zu lassen und zu verhandeln.

PCIM Europe ist 2023 ein Branchentreffen und bietet einen Ausflug, der auf Erfolg ausgerichtet ist. Bei dieser Ausstellung kam Utmel mit alten und neuen Freunden zusammen, um Marktinformationen auszutauschen und Kooperationsmodi zu erkunden, mit denen nicht nur die bestehende Partnerschaft konsolidiert, sondern auch eine große Anzahl potenzieller Kunden sondiert wurde. Utmel hat sich dazu verpflichtet, Kunden auf der ganzen Welt seine überlegenen Markenvorteile zu zeigen, beispielsweise ein rigoroses „2 + 1"-Dreifachsystem für Qualitätsinspektionen, ein professionelles Online-Marketing-Team, unterstützende Lager in der Nähe, ergiebige und stabile Versorgungskanäle und eine zuverlässige Schnittstelle für die Datenbankausgabe. Gleichzeitig informierte das Unternehmen mehr Menschen über die Unternehmenskultur von Utmel. Als größte Zentrale für elektronische Komponenten in China hält sich Utmel an das langfristige Prinzip „Kundenorientierung, Aufrichtigkeit und Integrität, Innovation und Aggressivität sowie Win-Win-Wachstum", die Unternehmensmission, „datengesteuert sein, um mit der Initiative Business Bridge eine langfristige Win-Win-Win-initiative zu realisieren" und die Unternehmensvision, „der weltweit führende Anbieter elektronischer Komponenten zu werden". Es sind diese ersten Absichten, die Utmel dazu veranlassen, seine Dienstleistungen in Bezug auf das Qualitätssicherungssystem und das Lieferkettenmanagement schrittweise zu verbessern und so die Wertschätzung des Publikums zu gewinnen.

