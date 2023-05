Utmel, le principal distributeur chinois de composants à l'étranger, participe au salon PCIM Europe 2023

SHENZHEN, Chine, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le salon PCIM Europe 2023, un événement de trois jours, s'est tenu à Nuremberg, en Allemagne, du 9 au 11 mai 2023. Cet événement annuel attire un grand nombre d'entreprises du pays et de l'étranger. Utmel , premier distributeur mondial de composants électroniques, participe au salon et souhaite démontrer les forces et les avantages de l'entreprise et poser les bases de l'ouverture de nouveaux marchés.

Utmel team at PCIM Europe 2023

Cette année, pas moins de 515 marques participeront au salon PCIM Europe 2023, sur une surface d'exposition de 25 000 mètres carrés. Plus de 12 000 visiteurs se sont rendus au centre d'exposition de Nuremberg. Ce salon est une exposition internationale qui jouit d'une bonne réputation dans l'industrie de l'électronique de puissance. Elle a une grande envergure et un large champ d'influence et constitue une plateforme de communication pour les personnes concernées dans l'industrie. Chaque année, l'exposition met en place de merveilleux forums, tels que les forums de l'industrie, les forums des exposants, les forums sur la mobilité électronique et le stockage de l'énergie, et diverses présentations de haute qualité constituent également l'un des points forts de PCIM Europe. Chaque participant peut obtenir des informations sur les nouvelles tendances dans le domaine de l'électronique de puissance, les dernières innovations en matière de produits des entreprises participantes, entre autres. Infineon, STMicroelectronics, Texas Instruments (société allemande), Nexperia et d'autres sociétés bien connues dans le domaine de l'électronique et de l'énergie ont toutes participé au salon, rivalisant d'enthousiasme. De nombreuses entreprises renommées du pays et de l'étranger ont présenté des semi-conducteurs, des capteurs, des alimentations, des diodes et d'autres produits connexes dans le domaine de l'électronique de puissance.

Au cours de l'exposition, les clients ont afflué en masse sur le site. Grâce à une préparation minutieuse, un enthousiasme sans faille et une approche rigoureuse, Utmel a attiré de nombreux clients chinois et étrangers qui se sont arrêtés au stand de l'entreprise pour observer, consulter et négocier.

PCIM Europe 2023 est une foire industrielle et un événement de récolte. Lors de cette exposition, Utmel a retrouvé d'anciens et de nouveaux amis pour échanger des informations sur le marché et étudier les modes de coopération, ce qui a non seulement permis de consolider les partenariats existants, mais aussi de prospecter davantage auprès de nombreux clients potentiels. Utmel s'engage à présenter les avantages de sa marque supérieure aux clients du monde entier, tels que son système rigoureux de triple inspection de qualité « 2+1 », son équipe professionnelle de marketing en ligne, ses entrepôts de proximité, ses canaux d'approvisionnement riches et stables, son interface de sortie de base de données fiable, etc. Utmel fait également connaître sa culture d'entreprise à davantage de personnes. En tant que plus grand centre commercial de composants électroniques en Chine, Utmel adhère au principe à long terme « Priorité au client, sincérité et intégrité, innovation et agressivité, et croissance mutuellement bénéfique », à la mission d'entreprise « S'appuyer sur les données pour réaliser une croissance mutuellement bénéfique à long terme grâce à l'initiative "Business Bridge" » et à la vision d'entreprise « Devenir le premier fournisseur mondial de composants électroniques à guichet unique ». Grâce à ces objectifs initiaux, Utmel améliore progressivement son système d'assurance qualité et ses services de gestion de la chaîne d'approvisionnement, ce qui lui vaut les éloges et les félicitations du public.

