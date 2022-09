UVentures et Qetaifan Projects lancent « Qetai-Fan Beach Fest Powered by Unit-Y », un festival de plage exclusif pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

DOHA, Qatar, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- UVentures et Qetaifan Projects ont annoncé leur partenariat pour établir une zone de divertissement à Qetaifan Island North, située dans la nouvelle ville de Lusail au nord de Doha, au Qatar, pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Exploitée conjointement avec le groupe Madaeen Al Doha en partenariat stratégique avec Fusion Hospitality and Exhibitions, la zone fonctionnera de tôt le matin jusqu'à tard le soir pendant toute la durée du tournoi, permettant aux invités de profiter d'une variété complète de services d'accueil, d'activités, de nourriture et de boissons, de points de vente au détail et de spectacles de musique en direct.

UVentures and Qetaifan Projects to launch ‘Qetai-Fan Beach Fest Powered by Unit-Y’ an exclusive entertainment beach festival for the 2022 Qatar World Cup Mobility Routes Qetai-Fan Beach Fest Render



Le festival sera une zone de divertissement unique au Qatar, où la musique aura un rôle central. La zone comptera des musiciens et des artistes résidents pendant la journée, ainsi que des concerts et des représentations spéciales d'artistes de renommée mondiale et d'artistes émergents.

« Nous sommes ravis de concrétiser notre vision à l'occasion de l'événement le plus attendu au monde. Le Qetai-Fan Beach Fest Powered by Unit-Y est un concept de divertissement unique en son genre qui vise à faire passer l'expérience des fans à un niveau différent au Qatar. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien de nos partenaires et des parties prenantes, ainsi qu'avec les efforts incessants de notre équipe, nous allons donner vie à une expérience de divertissement holistique et historique. » [Sheikh Nasser Abdulaziz Al Thani – Chef du développement commercial de Qetaifan Projects]

« Nous sommes ravis de faire partie de l'événement sportif le plus suivi au monde qui se déroule au Qatar cette année. Avec nos partenaires, nous souhaitons proposer une offre de divertissement qui renforcera l'expérience magique de la Coupe du monde. » [Xavier Adsera – PDG de UVentures]

« Le Qetai-Fan Beach Fest s'annonce comme l'une des expériences les plus uniques que les fans se verront offrir pendant la Coupe du monde 2022, et en tant que Fusion, nous sommes impatients de soutenir le succès de ce festival. Avec nos partenaires, les visiteurs pourront assister à certaines des performances et activités les plus mémorables de cet événement mondial. » [Ryan Elzein – Directeur, Fusion Group Holding]

Pour répondre aux problèmes de mobilité, le Qetai-Fan Beach Fest fournira aux fans des services de transport pour accéder au festival depuis différents points d'intérêt du pays.

Les billets officiels du Qetai-Fan Beach Fest seront disponibles dans les semaines à venir, de même que l'annonce des musiciens et autres artistes. Le festival de plage comptera des sections VIP qui seront parrainées par un groupe sélectionné de marques ambassadrices, afin d'offrir des expériences et des services d'hôtellerie sur mesure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902261/U_Ventures__Qetaifan_Projects.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902262/Mobility_Routes.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902264/Qetai_Fan_Beach_Fest_Render.jpg





SOURCE Qetaifan Projects