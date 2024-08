Uzum augmente son revenu net de 50 % au premier semestre 2024 et se prépare à une phase de financement de série B

TACHKENT, Ouzbékistan, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Uzum (ci-après « nous », « notre », « Uzum » ou la « société »), un écosystème de services numériques de premier plan en Ouzbékistan, annonce aujourd'hui ses principales performances pour le semestre clos le 30 juin 2024.

Principaux faits marquants opérationnels et financiers

Le GMV du marché a été multiplié par 4 d'une année sur l'autre

Le portefeuille de prêts des services fintech d'Uzum a plus que doublé

Un habitant sur trois de l'Ouzbékistan utilise les services d'Uzum

Uzum se prépare actuellement à lancer une phase de financement de série B au quatrième trimestre 2024 ou au premier trimestre 2025 et cherche à lever jusqu'à 300 millions de dollars pour financer la poursuite du développement de son activité BNPL (« Buy Now Pay Later »), de ses produits de prêt en ligne et de son secteur vertical de commerce électronique.

L'écosystème d'Uzum a enregistré une forte croissance au cours du premier semestre 2024, le revenu net consolidé ayant augmenté de 50 % en glissement annuel grâce au développement rapide de ses services de commerce électronique et de fintech. L'audience combinée de l'écosystème a presque doublé d'une année sur l'autre pour atteint 10,6 millions d'utilisateurs actifs par mois, soit environ 30 % de la population de l'Ouzbékistan.

Nikolay Seleznev, directeur de la stratégie et du développement commercial chez Uzum, a commenté :

« Nous sommes fiers des résultats solides qu'Uzum a obtenus au cours du premier semestre de cette année et nous sommes reconnaissants à nos investisseurs, partenaires et clients de croire en notre mission alors que nous travaillons à libérer le plein potentiel du commerce électronique et de la fintech en Ouzbékistan. Au second semestre 2024, nous jetterons les bases du déploiement de la carte bancaire Uzum ainsi que de nos activités de prêt et de dépôt en ligne. À la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, nous prévoyons d'obtenir des fonds supplémentaires en vue d'accélérer notre croissance sur le marché prometteur de l'Ouzbékistan. À cette fin, nous ciblons de grands fonds internationaux, qui joueraient un rôle déterminant dans la perspective d'une cotation ultérieure sur une bourse internationale à moyen terme ».

Commerce électronique

L'unité de commerce électronique d'Uzum a vu son chiffre d'affaires multiplié par près de quatre, le marché en ligne du marché d'Uzum ayant encore renforcé sa position de champion du commerce électronique dans le pays. Le GMV du marché a été multiplié par 3,5 en glissement annuel, tandis que le nombre de commandes traitées par le marché au premier semestre 2024 a été multiplié par plus de trois en glissement annuel et s'est élevé à plus de 8 millions, avec plus de 10 000 vendeurs opérant désormais sur la plateforme. Pour l'avenir, la société est en passe de mettre en service la première phase du plus grand complexe d'entreposage en Ouzbékistan (77 000 m²) d'ici la fin de l'année, afin de répondre à la poursuite de l'expansion du marché d'Uzum.

Au cours de cette période, le service de livraison de repas en ligne Uzum Tezkor est devenu un élément important de l'activité de commerce électronique d'Uzum. En un peu plus d'un an d'existence, Uzum Tezkor est devenu le plus grand service de livraison domestique par sa portée géographique, couvrant les huit plus grandes villes du pays. Le service continue d'intégrer de nouveaux restaurants afin d'offrir aux clients une gamme croissante d'options de livraison, avec 1 690 restaurants opérant sur la plateforme à la fin de la période.

Fintech

La société a continué à se concentrer sur la rentabilité et le développement de produits pour ses activités fintech, notamment la banque numérique Uzum Bank et le service de paiement échelonné Uzum Nasiya. Au cours de ce trimestre, la Banque a lancé des cartes virtuelles Visa en pré-commande à des conditions attrayantes pour les consommateurs ouzbeks. Elle prévoit un déploiement actif de produits de prêt en ligne au cours des 12 à 18 prochains mois, alors que l'entreprise subit une transformation stratégique en une néobanque à part entière dotée d'une gamme complète de services bancaires quotidiens.

Uzum Nasiya, un service de paiement échelonné pratique pour les besoins quotidiens, a enregistré un TFV multiplié par 2,5 en glissement annuel, tandis que son portefeuille de prêts a plus que doublé. Le nombre d'utilisateurs disposant de limites approuvées s'élevait à 2,8 millions à la fin du deuxième trimestre 2024, soit une augmentation de 27 % par rapport au premier trimestre 2024. Le service a également montré une forte synergie avec le marché en ligne d'Uzum, avec plus de 55 % des commandes sur le marché d'Uzumt payées via la solution BNPL de Nasiya au cours de ce trimestre.

Au printemps 2024, Uzum a atteint une valorisation de plus d'un milliard de dollars et est devenue la première licorne technologique en Ouzbékistan, plaçant le pays parmi les marchés les plus dynamiques et les plus prometteurs du monde pour le développement du commerce électronique et des services fintech. L'entreprise jette les bases technologiques de la numérisation de l'économie ouzbèke et entend poursuivre sa croissance en développant activement ses propres infrastructures physiques et informatiques, ainsi qu'en intégrant de manière transparente ses services dans l'écosystème Uzum.

À propos d'Uzum

Uzum est un écosystème numérique et la plus grande plateforme numérique d'Ouzbékistan, qui fournit des services couvrant le commerce électronique, la livraison express, la banque et la fintech, ainsi que le développement des entreprises. Plus de 10 millions de personnes en Ouzbékistan, soit près d'un tiers de la population du pays, utilisent les services d'Uzum chaque mois.

Après le succès rencontré par la série A en mars 2024, Uzum est devenue la première licorne technologique en Ouzbékistan, avec une valorisation de plus d'un milliard de dollars.

Pour en savoir plus, consultez le site uzum.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]