Użytkownicy na całym świecie doceniają zalety modelu HAVAL JOLION

Zgodna pozytywna ocena HAVAL JOLION wyrażona przez światowych użytkowników wynika głównie z faktu, że jest skierowany do młodszego pokolenia.

Dzięki koncepcjom projektowym „Młodość, unikatowość i odwaga w dążeniu do swojego prawdziwego ja" oraz najmodniejszym elementom estetycznym HAVAL JOLION zaistniał w świadomości młodych ludzi w takich regionach jak Arabia Saudyjska, RPA, Chile i Rosja, wykorzystując popularne platformy społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook i Twitter. Ponieważ w jego chińskiej nazwie kryje się znaczenie słów „pierwsza miłość", ten wyjątkowy pojazd zyskuje miano „pierwszego samochodu dla młodych ludzi", wyposażonego ponadto w niezwykle nastrojowe rozwiązania.

Co więcej, model HAVAL JOLION został wyposażony w różnorodne inteligentne funkcje, które sprawiają, że użytkownicy mają poczucie bezpieczeństwa, połączone z doskonałą zabawą. Na przykład samochód ustawia wyświetlacz ekranu w górnej części kokpitu, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po drodze. Umożliwia on również bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych wielu marek, dzięki czemu użytkownicy nie muszą się martwić, że ich urządzenia stracą zasilanie.

Chociaż HAVAL JOLION jest kompaktowym SUV-em, zapewnia użytkownikom wystarczającą ilość miejsca we wnętrzu. Samochód charakteryzuje się rozstawem osi wynoszącym 2700 mm, dzięki czemu wyższe osoby mogą cieszyć się dużą ilością miejsca na nogi, co pozwala ograniczyć zmęczenie podczas jazdy. Dla kierowców, których pasją są wypady poza miasto, bagażnik tego modelu stanowi niewątpliwą niespodziankę. Jest on wystarczająco duży, aby pomieścić grille, walizki oraz namioty.

Model HAVAL JOLION jest nie tylko bogato wyposażony, również jego parametry mocy spełniają oczekiwania wymagających kierowców. Samochód wyposażony jest w turbodoładowany silnik 1.5, sprzężony z podwójnym mokrym sprzęgłem 7DCT drugiej generacji, o mocy maksymalnej 110 kW i momencie obrotowym 220N∙m. Pojazd oparty został na platformie L.E.M.O.N. GWM, dysponuje potężną mocą i całkowitym zużyciem paliwa na poziomie 6,5L/100km, wykazując doskonałą oszczędność paliwa.

Lv Wenbin, dyrektor techniczny HAVAL, oświadczył na internetowej konferencji dystrybutorów zagranicznych, że wersje HEV i GT HAVAL JOLION zostaną wprowadzone na rynki zagraniczne, co zachęci większą liczbę użytkowników, oferując mieszankę znacznie bardziej zaawansowanych technologicznie, modnych i sportowych rozwiązań.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1670290/1.jpg

