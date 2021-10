A força de produto do HAVAL JOLION é reconhecida por usuários globais

Na África do Sul, o HAVAL JOLION ficou em primeiro lugar em volume de vendas entre SUVs compactos no primeiro mês após seu lançamento. Na Arábia Saudita, as vendas desse modelo estão entre as três primeiras do mercado. Na Austrália, o volume de vendas do HAVAL JOLION superou o de algumas marcas locais australianas, japonesas e coreanas no mercado inteiro. Na Rússia, o veículo ganhou o 16º Prêmio Nacional de "SUV de 2021" do Clube 4X4 russo por sua força de produto.

A confirmação unânime do HAVAL JOLION pelos usuários globais deve-se principalmente ao fato de ele ser mais direcionado ao público mais jovem.

Com os conceitos de design de "jovem, único e com a coragem de buscar seu verdadeiro eu" e os modernos aspectos visuais, o HAVAL JOLION chamou a atenção de mais jovens em várias regiões, como Arábia Saudita, África do Sul, Chile e Rússia, em plataformas sociais populares como Instagram, Facebook e Twitter. Como o significado de "primeiro amor" está contido em seu nome em chinês, esse veículo único se tornou "o primeiro carro dos jovens" com características românticas.

Além disso, o HAVAL JOLION vem equipado com vários recursos inteligentes, o que faz com que os usuários tenham uma sensação de segurança e diversão. Por exemplo, o carro eleva a tela até o topo da cabine para aumentar a segurança quando as pessoas dirigem na estrada. Esse modelo avançado também suporta carregamento sem fio de celulares de várias marcas, para que os usuários não tenham que se preocupar em ficar sem bateria no telefone.

Embora o HAVAL JOLION seja um SUV compacto, oferece aos usuários um espaço interno suficiente. O carro tem uma distância entre eixos de 2.700 mm, de forma que os usuários mais altos também possam ter bastante espaço para as pernas a fim de reduzir a fadiga durante a condução. Para os usuários que gostam de viajar, o porta-malas desse modelo é, sem dúvida, surpreendente. Ele é grande o suficiente para acomodar grelhas de churrasco, malas e barracas.

O HAVAL JOLION não é só bem equipado; seu desempenho energético também atende às necessidades dos usuários. Esse modelo vem equipado com um motor turbocompressor de 1,5, juntamente com dupla embreagem úmida 7DCT de segunda geração, com potência máxima de 110 kW e torque de 220 N∙m. Baseado na plataforma L.E.M.O.N. da GWM, o carro é muito potente e tem consumo abrangente de combustível de 6,5 litros/100 km, mostrando-se extremamente econômico.

Lv Wenbin, gerente técnico da HAVAL, disse na Conferência On-line de Distribuidores Estrangeiros que as versões HEV e GT do HAVAL JOLION serão lançadas nos mercados estrangeiros, atraindo mais usuários, com um conjunto de recursos mais tecnológicos, modernos e esportivos.

FONTE GWM

